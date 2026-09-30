Vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp 2 tháng, người phụ nữ 40 tuổi phát hiện thêm ung thư phổi

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân mắc ung thư phổi giai đoạn sớm.

Theo đó, người bệnh N.H.T (nữ, 40 tuổi) có tiền sử ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú thùy trái, đã phẫu thuật tháng 7/2026. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, hình ảnh phổi ghi nhận một nốt kính mờ tại phân thùy 6 phổi trái, kích thước khoảng 12 x 11 mm.

Đáng chú ý, người bệnh không đến viện vì những triệu chứng hô hấp rõ ràng. Tổn thương được phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe, khi người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Từ một phát hiện tình cờ, các bác sĩ tiếp tục đánh giá toàn diện. MRI não chưa phát hiện tổn thương thứ phát; xạ hình xương và siêu âm ổ bụng cũng chưa ghi nhận tổn thương thứ phát. Khám tim mạch – hô hấp không có chống chỉ định phẫu thuật.

Sau khi tổng hợp các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, qua hội chẩn, người bệnh được xác định ung thư phổi trái cT1N0M0, với hướng điều trị là phẫu thuật nội soi cắt phân thùy 6 phổi trái.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh phẩm được gửi sinh thiết tức thì. Kết quả bước đầu ghi nhận nghi ngờ carcinoma tuyến (ung thư biểu mô tuyến).

Theo các bác sĩ, phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ tổn thương mà còn hướng tới bảo tồn tối đa phần nhu mô phổi lành. Phổi là cơ quan đảm nhiệm chức năng hô hấp lâu dài. Vì vậy, khi tổn thương còn khu trú và phù hợp với chỉ định phẫu thuật, việc lựa chọn phạm vi cắt bỏ phù hợp có ý nghĩa quan trọng.

Thay vì chỉ nhìn cuộc mổ dưới góc độ "lấy khối tổn thương ra khỏi cơ thể", các bác sĩ phải tính toán đồng thời nhiều mục tiêu: kiểm soát tổn thương, bảo đảm an toàn phẫu thuật và hạn chế tối đa việc loại bỏ nhu mô phổi không cần thiết.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Tầm quan trọng của việc chủ động khám sức khỏe định kỳ

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, người bệnh T. không đến viện vì khó thở kéo dài, ho ra máu hay những triệu chứng hô hấp rõ ràng như dấu hiệu của ung thư phổi. Tổn thương được phát hiện khi người bệnh chủ động kiểm tra sức khỏe. Từ phát hiện đó, các bác sĩ tiếp tục đánh giá để xác định mức độ bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Đó chính là giá trị của việc phát hiện bệnh khi bệnh còn "im lặng".

Với ung thư, thời điểm phát hiện có ảnh hưởng rất lớn đến những lựa chọn điều trị. Một tổn thương hơn 1 cm trên hình ảnh có thể chưa gây ra bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào, nhưng việc phát hiện và đánh giá đúng lúc có thể mở ra cơ hội xử trí khi bệnh còn khu trú.

Điều này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động khám sức khỏe định kỳ để có thể giúp phát hiện sớm, đem lại cơ hội điều trị khỏi bệnh cao hoặc ít gây biến chứng về sau.