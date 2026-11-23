Tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026, Đak Đoa giành vị trí Á quân, sau khi thua 1-2 trước Lục Yên (Lào Cai) ở chung kết. Cá nhân cầu thủ Blơih được trao danh hiệu Vua phá lưới.

Chân sút sinh năm 1998 ghi 7 bàn thắng tại giải.

Blơih cùng các đồng đội có giải đấu đáng nhớ. Đặc biệt hơn, đội Đak Đoa được CLB HAGL tiếp nhận và đầu tư chuẩn bị cho giải bóng đá nữ VĐQG 2027.

Blơih và các đồng đội chỉ còn vài tháng để chuẩn bị cho cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Tây Nguyên.

Blơih là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Đak Đoa.

Cô chơi ở vị trí tiền vệ tấn công.

Không phải là một tiền đạo chủ lực nhưng Blơih từng ghi tới 15 bàn tại giải bóng đá nữ Gia Lai.

Từ sân chơi phong trào lên chuyên nghiệp là một thử thách lớn đối với các cô gái Đak Đoa.

HLV Nguyễn Anh Dũng đánh giá Blơih là cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập rất tốt, săn bàn nhạy bén. Dù vậy, điểm yếu chung của Blơih và các cầu thủ Đak Đoa là thể hình, thể lực nếu như so sánh với các đội chuyên nghiệp tại giải VĐQG.

Cuộc đối đầu giữa đội bóng Tây Nguyên và TPHCM, Hà Nội, Hà Nam... tại giải bóng đá nữ VĐQG 2027 rất đáng được chờ đợi.

Ảnh, Video: VTV, NVCC