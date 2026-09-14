Vừa nộp biên bản vừa mất tiền 'bảo kê': Trái đắng cho tài xế tin lời 'sếp dởm'

Kết quả điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải chạy tuyến đường dài, đối tượng Nguyễn Xuân Chất đưa ra các thông tin gian dối như tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu lái xe đóng tiền cho Chất.

Đối tượng Nguyễn Xuân Chất tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Khi tài xế lưu thông trên đường nếu bị tổ cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, tài xế gọi điện cho Chất nhờ can thiệp thì Chất sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đóng nhiều vai với chức vụ khác nhau (nhưng đều là những người có chức vụ, quyền hạn lớn, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an) gọi điện can thiệp việc xử lý vi phạm (nếu có) của tổ cảnh sát giao thông.

Việc tổ cảnh sát giao thông xử lý như thế nào Chất không quan tâm, kể cả tài xế bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính thì ngay sau đó Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền cho Chất để cảm ơn “người này, người kia”.

Quá trình điều tra bước đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, với thủ đoạn như trên đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều người bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 điện thoại di động cùng một số vật chứng, tài liệu có liên quan. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.