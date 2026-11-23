Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/11 tại khu Kulp, Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo truyền thông địa phương, mưa lớn kéo dài suốt cả ngày khiến mực nước suối İnikan dâng cao đến mức nguy hiểm. Dòng nước chảy mạnh làm suy yếu phần móng của cây cầu bê tông nối hai khu vực Baloğlu và Koçkar.

Trước khi sự cố xảy ra, những người dân sống gần đó nghe thấy tiếng nứt vỡ phát ra từ trụ cầu. Nhận thấy dấu hiệu bất thường và dự đoán công trình có thể bị sập, họ nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại diễn biến.

Chỉ vài giây sau, cây cầu không thể chịu được sức mạnh của dòng nước lũ, bất ngờ đổ sập hoàn toàn với tiếng động lớn. Những khối bê tông rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy bên dưới.

May mắn, vụ sập cầu không gây thương vong. Chính quyền thành phố Kulp cũng xác nhận không ghi nhận thêm thiệt hại về tài sản.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã phong tỏa tuyến đường bị ảnh hưởng. Các đội chức năng của thành phố Diyarbakır bắt đầu triển khai công tác sửa chữa, đồng thời bố trí những tuyến đường thay thế để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Người dân ghi lại khoảnh khắc cây cầu bê tông đổ sập xuống dòng nước lũ sau khi nghe thấy tiếng nứt vỡ bất thường