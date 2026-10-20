Vừa mới dọn hàng ra bán, cô gái được phen mất hồn với sự việc tiếp đó

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, buổi sáng cô gái dọn quầy nước ra trước nhà đợi khách đến mua. Tranh thủ lúc chưa có khách, cô gái đem ghế vào trong sân vừa đợi vừa sử dụng điện thoại.

Lúc này, một xe máy mất lái đã lao đúng quầy hàng của cô gái khiến quầy hàng văng tung tóe.

Chứng kiến sự việc, cô gái run sợ, hoảng loạn không nói nên lời. Theo lời chia sẻ của người đăng tải clip, thường ngày cô gái hay ngồi cạnh quầy hàng để đợi khách, hôm nay mới vào trong sân ngồi, cũng nhờ đó mà tránh được vụ tai nạn bất ngờ.

Thấy cô gái hoảng loạn, người thân trong nhà chạy ra, liền ôm cô gái để trấn an.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống xảy ra bất ngờ, đồng thời cảm thấy may mắn khi cô gái đã kịp thời di chuyển vào trong sân, tránh được cú va chạm nguy hiểm.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vậy người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Hiện chưa có thêm thông tin về nguyên nhân vụ việc cũng như tình trạng của người điều khiển xe máy.