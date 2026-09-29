Vừa mở ô tô, người dân bỗng thấy cảnh tượng 'nổi da gà'

Một cảnh tượng bất ngờ đã khiến người dân xôn xao sau khi một con trăn được phát hiện cuộn tròn bên trong khu vực nắp ca-pô của một chiếc ô tô. Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước kích thước của con vật.

Theo thông tin được ghi nhận, sự việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 7/9. Khi phát hiện con trăn, người dân đã liên hệ với một chuyên gia bắt rắn để xử lý. Việc đưa con vật ra khỏi chiếc xe không hề dễ dàng do kích thước lớn của nó. Người bắt trăn phải thao tác thận trọng để khống chế con trăn, trước khi đưa nó ra khỏi khu vực nắp ca-pô. Sau khi được bắt giữ an toàn, con trăn được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Ảnh cắt từ clip Newsflare

Hình ảnh con trăn khổng lồ cuộn mình trong xe đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng. Một số người cho biết họ không thể tưởng tượng được việc mở nắp ca-pô và phát hiện một con trăn lớn đang ẩn bên trong.

Các chuyên gia động vật cho biết việc trăn tìm đến những nơi khô ráo trong mùa mưa không phải hiện tượng bất thường. Khi lượng nước tăng cao, hang và những nơi trú ẩn tự nhiên có thể bị ngập, buộc trăn phải tìm kiếm những địa điểm an toàn hơn để tránh nước.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở người dân thận trọng khi kiểm tra những khu vực kín, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, nơi động vật hoang dã có thể tìm đến để trú ẩn.