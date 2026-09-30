Vừa mở nắp ca-pô ô tô, chủ xe 'đứng hình' thấy sinh vật này bên trong

Sự việc xảy ra ngày 7/9 và được ghi lại trong 1 đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy con trăn chiếm phần lớn khoảng trống bên trong khu vực nắp ca-pô của chiếc ô tô.

Việc phát hiện con vật khiến những người có mặt không khỏi kinh ngạc. Thay vì tự tìm cách kéo trăn ra ngoài, người dân đã gọi chuyên gia bắt rắn đến hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn.

Quá trình đưa con trăn ra khỏi chiếc xe gặp nhiều khó khăn do kích thước lớn của nó. Không gian bên trong nắp ca-pô cũng chật hẹp, khiến người xử lý phải thao tác cẩn thận để tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh và con vật.

Chuyên gia từ từ tiếp cận, khống chế con trăn rồi đưa nó ra khỏi nơi ẩn nấp. Sau khi được bắt giữ an toàn, con vật không bị tiêu diệt mà được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước kích thước của con trăn và cho biết khó hình dung cảm giác khi mở nắp ca-pô rồi bắt gặp con vật lớn đang cuộn mình bên trong.

Theo các chuyên gia động vật, việc trăn tìm đến những khu vực khô ráo trong mùa mưa không phải hiện tượng bất thường. Khi nước dâng, hang cùng các nơi trú ẩn tự nhiên của chúng có thể bị ngập.

Trong tình huống đó, trăn buộc phải di chuyển để tìm địa điểm mới an toàn và tránh nước. Những khu vực kín, khô ráo như bên trong phương tiện có thể trở thành nơi con vật lựa chọn để ẩn nấp.

Sự việc cho thấy người dân cần thận trọng khi kiểm tra các khu vực kín trong thời điểm mưa lớn. Đây là những vị trí động vật hoang dã có thể tìm đến trú ẩn khi môi trường sống tự nhiên bị nước xâm nhập.

Khi phát hiện động vật kích thước lớn bên trong xe hoặc khu vực sinh hoạt, việc liên hệ người có chuyên môn như trong sự việc trên giúp con vật được đưa ra ngoài và thả về tự nhiên an toàn.