Vừa mở nắp ca-pô, chủ xe bàng hoàng phát hiện 'vị khách' khổng lồ, lập tức gọi điện 'cầu cứu'

Theo thông tin được ghi nhận, sự việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 7/9. Khi phát hiện con trăn ẩn trong khoang động cơ, người dân nhanh chóng liên hệ với một chuyên gia bắt rắn để xử lý.

Do con vật có kích thước lớn và nằm sâu bên trong khu vực nắp ca-pô, việc đưa nó ra ngoài không hề đơn giản. Người bắt rắn phải hết sức thận trọng, từng bước khống chế con vật trước khi đưa nó ra khỏi chiếc ô tô.

Sau khi được bắt giữ an toàn, con trăn được đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Hình ảnh con trăn lớn cuộn mình trong khoang xe sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người cho biết họ không khỏi giật mình khi tưởng tượng cảnh mở nắp ca-pô và bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang ẩn bên trong.

Sự việc cũng là lời nhắc nhở người dân nên cẩn trọng khi kiểm tra các khu vực kín trên ô tô, đặc biệt sau những đợt mưa lớn. Đây có thể là nơi một số loài động vật tìm đến để trú ẩn.