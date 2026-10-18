Vừa mở đặt trước, iPhone Duo đã gây sốt trên diện rộng tại Trung Quốc

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. (Nguồn: Techz)

Các đơn đặt trước bắt đầu mở vào lúc 8 giờ tối 16/10, và lượng hàng đợt đầu đã nhanh chóng được bán sạch. Một chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng nhu cầu mạnh mẽ này cho thấy tiềm năng to lớn cùng sức mua dồi dào của thị trường tiêu dùng xứ tỷ dân.

Tính đến ngày 17/10, trang web chính thức của Apple hiển thị ngày giao hàng dự kiến là ngày 22/1/2027. Trên nền tảng thương mại điện tử JD.com, tất cả các phiên bản thuộc dòng iPhone Duo đều đã hết hàng, trong khi đó, tại cửa hàng flagship chính thức của Apple trên Tmall, thời gian giao hàng dự kiến đã bị đẩy sang ngày 23/1/2027.

Trong khi đó, việc hàng đợt đầu bán hết quá nhanh đã đẩy giá bán lại của iPhone Duo lên cao. Theo tờ Global Times, mức chênh lệch giá đối với các máy thuộc đợt hàng đầu tiên thường cao hơn giá gốc hơn 4.000 NDT.

Đáng chú ý, trên nền tảng Tmall, dù iPhone Duo vẫn chưa chính thức mở bán, nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu mua các phụ kiện như ốp lưng dành cho dòng máy này. Một mẫu ốp lưng iPhone Duo bán chạy nhất có giá 192 NDT và đã ghi nhận hơn 300 đơn hàng.

Theo thông tin từ trang tin tài chính 21jingji.com, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ công ty chứng khoán TF International Securities cho biết trong một báo cáo khảo sát ngành rằng, sản lượng lắp ráp iPhone màn hình gập trong nửa cuối năm 2026 dự kiến đạt từ 7 đến 8 triệu chiếc, trong đó sản lượng quý III ước tính dao động từ 500.000 đến 1 triệu chiếc.