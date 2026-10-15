Vừa ly hôn, sao nữ gây sốc khi đính hôn với anh họ của chồng cũ

Theo The People, Lauryn “Pumpkin” Efird, 26 tuổi, vừa chia sẻ tin vui đính hôn với bạn trai Darrin Kitchens trên mạng xã hội TikTok. Trong video được đăng tải, Darrin quỳ gối cầu hôn bạn gái, bên cạnh có sự chứng kiến của Lana, con gái Lauryn.

Cô cho biết hai năm bên nhau là hành trình có nhiều kỷ niệm, niềm vui nhưng cũng không thiếu những lần bất đồng. Dù vậy, Lauryn khẳng định tình yêu với Darrin mang lại cảm giác khác biệt so với những gì cô từng trải qua.

Ngôi sao truyền hình thực tế cũng dành lời cảm ơn bạn trai vì luôn ủng hộ mình, yêu thương các con và tiếp thêm động lực cho cô. Lauryn bày tỏ sự háo hức khi nghĩ về chặng đường phía trước, tương lai của cả hai và những kỷ niệm mà họ sẽ cùng tạo dựng.

Ở cuối bài đăng, cô hài hước viết rằng mình rất thích cảm giác khi nghĩ đến danh xưng “bà Kitchens tương lai”.

Lauryn “Pumpkin” Efird và Darrin Kitchens. Ảnh: Mama P/TikTok.

Điều khiến chuyện tình của Lauryn và Darrin thu hút sự chú ý là mối liên hệ giữa anh với Josh Efird, chồng cũ của cô. Darrin và Josh là anh em họ thông qua mối quan hệ gia đình bên cha dượng của Josh, chứ không có quan hệ huyết thống.

Trong một tập chương trình Mama June: Family Crisis phát sóng tháng 7/2025, Lauryn từng lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với Darrin cùng một người bạn. Khi ấy, cô thừa nhận đã quen biết Darrin từ lâu, bởi cả hai từng là bạn học trước khi anh chủ động nhắn tin cho cô qua mạng xã hội.

Lauryn cho biết ban đầu cô không muốn công khai chuyện tình cảm vì lo ngại điều này có thể gây ra những tình huống khó xử cho những người xung quanh. Cô giải thích rằng Darrin và Josh là anh em họ, nhưng không cùng huyết thống.

Theo People, Lauryn và Josh hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 9/2024, sau gần 6 năm kết hôn. Hai người có 4 con chung gồm Ella Grace, Bentley Jameson và cặp song sinh Sylus, Stella. Sau ly hôn, họ thống nhất cùng chia sẻ quyền nuôi con theo tỷ lệ 50/50.

Hai tháng trước khi công khai mối quan hệ với Darrin, Lauryn đã nộp đơn xin ly hôn Josh. Sau biến cố hôn nhân, cô từng chia sẻ mong muốn ưu tiên bản thân và xây dựng cuộc sống mới.

Hiện tại, Lauryn cho biết cô hài lòng với mối quan hệ bên Darrin. Lời cầu hôn sau hai năm hẹn hò đánh dấu bước tiến mới của cặp đôi, khép lại giai đoạn tìm hiểu để hướng tới cuộc sống gia đình trong tương lai.