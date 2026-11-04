Vừa lộ diện tại The Masked Singer Vietnam 2026, Quân A.P có 'quà mới' tặng fan

EP Hóa điên gồm 4 ca khúc: 3 phải 6 đừng, Giọt nước mặt hồ, Bất an, Hóa điên. Dự án tập hợp những màu sắc cảm xúc khác nhau, tiếp tục khai thác thế mạnh của Quân A.P ở dòng nhạc pop, ballad và cách thể hiện giàu tính tự sự.

Cách sắp xếp bốn bài hát trong E.P Hóa điên gợi mở một hành trình cảm xúc nhiều chuyển biến. Từ những nguyên tắc được đặt ra trong 3 phải 6 đừng, cảm xúc dần lắng lại qua hình ảnh Giọt nước mặt hồ, trước khi chuyển thành trạng thái chông chênh trong Bất an. Và Hóa điên khép lại hành trình bằng sắc thái mãnh liệt, như khoảnh khắc cảm xúc vượt khỏi những giới hạn ban đầu.

Đi cùng với âm nhạc, cách sắp xếp chuỗi bài hát tạo nên một đường dây từ kiểm soát đến xáo động, góp phần định hình tinh thần chung của EP.

Nói về EP lần này, Quân A.P cho biết: “Quân ấp ủ đã lâu để mang đến một EP hoàn chỉnh gửi đến người hâm mộ. EP là câu chuyện tình yêu với những chuyển biến cảm xúc khác nhau, Quân mong một khoảnh khắc nào đó có thể chạm đến cảm xúc người nghe”.

Nam ca sĩ nói thêm, bản thân may mắn khi thời gian qua có nhiều cơ hội được đến gần hơn với người hâm mộ. 2026 là một năm bận rộn nhưng cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. “Quân hạnh phúc vì chặng đường nào cũng có FC HIP ủng hộ. Những tháng cuối năm có nhiều điều mới gửi đến mọi người, Quân mong khán giả hài lòng và dõi theo Quân nha”.

Trong EP lần này, 3 phải 6 đừng là ca khúc đã được giới thiệu trước qua MV phát hành tối 27/10. Tính đến thời điểm hiện tại, MV đạt hơn 6,3 triệu lượt xem trên YouTube, từng đạt Top 1 và đứng Top 2 BXH YouTube Music Trending sau 1 tuần ra mắt.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Quân A.P cũng tạo dấu ấn trên các show truyền hình. Tại Running Man Vietnam 2026, nam ca sĩ cùng bạn gái Lê Khanh xuất hiện trong tập 14 với chủ đề đám cưới, đánh dấu lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc chương trình bất ngờ mở ra lễ đường cho cặp đôi trở thành điểm nhấn xúc động của tập phát sóng.

Quân A.P cũng tham gia The Masked Singer Vietnam 2026 trong tạo hình của mascot DOL-LA-LA. Sau hành trình tại chương trình, nam ca sĩ chính thức lộ diện ở tập 5, khép lại phần thi với tiết mục Kẻ say tình. Anh cho biết đã thử thay đổi phong thái và cách thể hiện để giữ kín danh tính, đồng thời xem trải nghiệm này là cơ hội làm mới bản thân trên sân khấu âm nhạc. Dù vậy nam ca sĩ thừa nhận khi cất giọng hát, những đặc trưng quen thuộc vẫn khiến mọi người dễ dàng nhận diện.