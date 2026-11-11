Vừa lên máy bay, hành động đáng sợ của người đàn ông 34 tuổi khiến cả chuyến bay rơi vào tình huống khẩn cấp

Một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đe dọa có bom trên chuyến bay của hãng United Airlines từ Newark đến New Orleans (Mỹ), đồng thời tìm cách xâm nhập buồng lái.

Theo thông tin từ cảnh sát trưởng Jefferson Parish Joseph Lopinto, nghi phạm được xác định là Rony Gomez-Alberto. Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 2174, khởi hành từ sân bay quốc tế Newark vào khoảng 21h30 ngày 9/11, với 46 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Khoảng 23h20 cùng ngày, Gomez-Alberto bị cho là có biểu hiện bất thường, liên tục gây rối và thông báo với các tiếp viên rằng mình mang theo bom. Người này sau đó còn tìm cách xông vào buồng lái.

Hình ảnh máy bay của hãng United Airlines, được chụp vào năm 2020. Ảnh: People. ↵

Trước tình huống khẩn cấp, các phi công đã phát tín hiệu cảnh báo cấp độ 4 thông qua hệ thống nhắn tin ACARS tới những chuyến bay khác của United Airlines. Đây là mức cảnh báo thường được sử dụng trong trường hợp có hành vi tìm cách xâm nhập hoặc xâm nhập buồng lái máy bay.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans. Lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp nhận vụ việc, trong khi toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được rời khỏi máy bay.

Gomez-Alberto bị bắt với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về hành vi phóng hỏa có kế hoạch và đe dọa khủng bố. Nghi phạm được đưa đến Trung tâm Cải huấn Jefferson Parish để tạm giữ. Văn phòng Cảnh sát trưởng Jackson Parish cũng cho biết người này đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) truy tìm.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết Văn phòng Công tố Mỹ tại Khu vực phía Đông bang Louisiana sẽ xem xét và quyết định liệu Gomez-Alberto có phải đối mặt với các cáo buộc ở cấp liên bang hay không.

Đại diện United Airlines xác nhận chuyến bay 2174 đã hạ cánh an toàn sau sự cố gây mất trật tự do một hành khách gây ra. Lực lượng thực thi pháp luật đã tiếp cận máy bay ngay khi phi cơ đến sân bay.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, làm rõ.