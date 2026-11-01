Vừa hoàn thành đường băng số 2, Gia Lai đầu tư hơn 860 tỷ đồng nâng cấp đường kết nối

Ngày 1/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng hàng không Phù Cát.

Dự án sẽ giúp kết nối Cảng hàng không Phù Cát - Cảng hàng không có 2 đường băng.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 18 km. Điểm đầu giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong tại Km 1+930; điểm cuối Km 18+000, giao với quốc lộ 19B tại Km 38+200.

Trong đó, sẽ xây dựng mới khoảng 6,75km; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19B hiện trạng khoảng 6,49km; tận dụng, không đầu tư trùng lặp khoảng 4,76km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án sẽ xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tốc độ thiết kế 80km/h; bề rộng nền đường 12m; mặt đường và lề gia cố rộng 11m.

Trên tuyến sẽ xây dựng cầu vượt sông Kôn dài khoảng 581m và cầu Mương Máng dài khoảng 28m. Dự án sẽ đi qua các phường, xã gồm: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Phù Cát.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 866 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 800 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh bố trí. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ năm 2026 - 2027, triển khai thực hiện dự án từ 2028 - 2031.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đầu tư nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng hàng không Phù Cát nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, tăng cường kết nối giữa quốc lộ 19, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và Cảng hàng không Phù Cát. Nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, hình thành trục giao thông kết nối khu vực phía Tây với các trung tâm kinh tế, đô thị, khu công nghiệp, Cảng hàng không Phù Cát và khu vực phía Đông tỉnh. Góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vào ngày 29/10 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát với tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng.

Khi đưa vào vận hành, đường cất hạ cánh số 2 có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể tiếp nhận tàu bay Code E khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác tương ứng.

Sau khi đưa đường cất hạ cánh số 2 vào vận hành, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ đầu tư các tuyến đường kết nối, tạo đồng bộ hạ tầng, khai thác hiệu quả dự án để phát triển kinh tế - xã hội.