Vựa hoa ở Hà Tĩnh tất bật sản xuất phục vụ Tết

Thôn Xuân Sơn từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người chơi hoa Tết ở Hà Tĩnh. Để bảo đảm tiến độ sản xuất, kịp thời cung ứng hoa cho thị trường dịp cuối năm, người dân đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, khẩn trương triển khai các công đoạn đầu vụ như làm đất, lên luống...

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trồng hoa Tết, ông Bùi Công Trình bắt đầu xử lý đất từ khoảng 2 tuần nay. Sau khi thu hoạch dưa lưới, đất được xử lý bằng vôi và các chế phẩm vi sinh nhằm cải tạo, hạn chế mầm bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cây hoa sinh trưởng. Theo ông, đây là thời điểm thích hợp để xuống giống hoa cúc. Nếu thời tiết thuận lợi, hoa có thể cho thu hoạch vào khoảng ngày 25-26 tháng Chạp.

“Vụ hoa cúc năm nay, gia đình tôi trồng với diện tích hơn 1.100 m², trên 90.000 cây giống. Để bảo đảm tiến độ, hai tuần nay, tôi đã huy động toàn bộ nhân lực trong nhà, đồng thời thuê thêm lao động làm đất, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xuống giống” - ông Trình cho biết.

Bên cạnh khâu chuẩn bị đất, ông Trình còn nâng cấp hệ thống chiếu sáng, chủ động các điều kiện kỹ thuật phục vụ quá trình chăm sóc, điều chỉnh sinh trưởng của hoa, hướng đến bảo đảm chất lượng và thời điểm thu hoạch.

Không riêng gia đình ông Trình, những ngày này, gia đình ông Hồ Sỹ Thiên cũng đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Trên diện tích nhà màng hơn 600 m², ông dự kiến trồng hơn 40.000 cây hoa cúc với các loại như: cúc vàng đại đóa, cúc kim cương, cúc tím… Nguồn cây giống được gia đình đặt từ những nhà vườn uy tín tại Đà Lạt.

Để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, ngay sau khi thu hoạch dưa vào cuối tháng 9, gia đình ông Thiên đã vệ sinh khu vực trồng, xử lý đất bằng vôi và bổ sung phân bón, tạo nền đất phù hợp trước khi xuống giống.

“Nhờ tuân thủ quy trình trồng và chăm sóc, hoa cúc của gia đình luôn được khách hàng, thương lái tin tưởng thu mua. Vụ Tết năm 2025, vườn hoa mang về doanh thu hơn 50 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, gia đình lãi gần 40 triệu đồng. So với một số cây trồng khác, hoa cúc cho hiệu quả kinh tế khá tốt” - ông Thiên chia sẻ.

Tận dụng những ngày nắng ráo, nhiều hộ dân tại thôn Xuân Sơn đang tập trung làm đất. Theo bà con, các loại hoa giống chủ yếu được nhập từ các nhà vườn ở Đà Lạt. Năm nay, do chi phí đầu vào tăng, giá giống cũng cao hơn khoảng 10% so với năm trước, hiện dao động 70.000-80.000 đồng/100 cây.

Sau khi hoàn tất khâu làm đất trên diện tích 600 m², khoảng 3 ngày tới, gia đình ông Bùi Quang Biên dự kiến xuống giống các loại hoa cúc như cúc vàng pha lê, cúc mâm xôi, cúc vàng Đài Loan, cúc tím lan, cúc trắng kim cương…

Không chỉ trồng hoa trên luống, năm nay, gia đình ông Biên tiếp tục phát triển hoa trồng chậu để phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường, với số lượng dự kiến gần 200 chậu.

Ông Biên thông tin: “Trồng hoa Tết đòi hỏi phải tính toán kỹ thời gian xuống giống, lựa chọn chủng loại phù hợp với thị hiếu khách hàng. Năm nay, gia đình tôi tiếp tục trồng hoa chậu bên cạnh hoa trồng luống, vừa đa dạng sản phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa, cơ quan dịp Tết. Hy vọng thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng tốt, nở đúng thời điểm để tiêu thụ thuận lợi, mang lại thu nhập cho gia đình”.

Những chậu hoa được ông Biên chăm sóc cẩn thận nhằm kịp phục vụ thị trường Tết.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, người trồng hoa ở Xuân Sơn đang kỳ vọng một vụ hoa Tết thuận lợi. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất còn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, chi phí đầu vào và sức mua của thị trường.

Toàn xã hiện có khoảng gần 4 ha chuyên trồng hoa phục vụ thị trường Tết, trong đó chủ yếu diện tích tập trung tại thôn Xuân Sơn. Địa phương khuyến khích người dân duy trì, phát triển vùng trồng hoa phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, chú trọng áp dụng quy trình kỹ thuật, lựa chọn giống hoa phù hợp với nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Ông Bùi Công Thư - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu