'Vua hề đất Nam' rời Mỹ về Việt Nam: Tuổi U75 sống viên mãn bên vợ thứ 3 kém 29 tuổi

Sinh năm 1955 tại Bình Chánh (TP.HCM), danh hài Bảo Chung có tên thật là Nguyễn Văn Lâm. Lúc còn nhỏ, gia đình từng gửi ông vào chùa làm chú tiểu để học kinh Phật. Tuy nhiên tới năm 13 tuổi, niềm đam mê dành cho cải lương và ánh đèn sân khấu đã khiến ông trốn đi theo các gánh hát, bôn ba khắp các tỉnh miền Tây.

Trong thời kỳ đỉnh cao, nhờ lối diễn trào phúng, những màn đả kích sâu cay cùng điệu cười đặc trưng, ông được khán giả yêu mến và gọi bằng những biệt danh như "Vua hài thập niên 90" hay "Vua hề đất Nam". Trong thập niên 1980 và 1990, Bảo Chung là cái tên bảo chứng phòng vé tại nhiều sân khấu hài miền Nam. Cát-xê của ông thời kỳ này thuộc hàng cao nhất nhì làng giải trí Việt, có những đêm diễn ông nhận về vài cây vàng.

Danh hài Bảo Chung từng là cái tên bảo chứng phòng vé tại nhiều sân khấu hài miền Nam.

Nói về thu nhập thời hoàng kim, Bảo Chung từng bộc bạch trên Trí Thức Trẻ rằng, ngày đó ông làm một đêm cát-xê lên tới mấy cây vàng, nhưng tiền xài mỗi ngày chưa hết 100.000 đồng. Khi đi diễn hay ăn uống ông đều có gia đình đồng hành lo liệu. Dù không chi tiêu quá nhiều cho các nhu cầu sinh hoạt, nam danh hài lại có niềm yêu thích đặc biệt với xe hơi. Suốt cuộc đời mình, ông đã từng mua đi đổi lại và sở hữu hơn 50 chiếc xe đời mới; thậm chí có thời điểm ông sẵn sàng đem theo 300 cây vàng chỉ để mua bằng được chiếc xe sang yêu thích.

"Nhớ lại cảnh vợ tôi vừa ôm vàng, vừa khóc vừa xin: 'Anh ơi, mua nhà đi anh ơi' là tôi không thể nào quên được", Bảo Chung từng kể với VietNamNet.

Đến năm 2009, trước sự bão hòa của thị trường sân khấu trong nước, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư và ký hợp đồng biểu diễn độc quyền với Trung tâm Vân Sơn. Trong quãng thời gian gần 10 năm sinh sống tại xứ cờ hoa, ông vẫn thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia biểu diễn.

Diệu Thắm là người vợ thứ 3 và kém Bảo Chung 29 tuổi. Ảnh: FBNV

Nam danh hài quỳ gối tặng hoa tiền cho người vợ thứ ba. Ảnh chụp màn hình

Về cuộc sống hôn nhân, Bảo Chung khá lận đận khi từng trải qua hai lần đổ vỡ. Chính trong những lần về nước hoạt động nghệ thuật, ông gặp gỡ và bén duyên với người vợ thứ ba là ca sĩ Diệu Thắm, sinh năm 1984, kém ông 29 tuổi.

Năm 2019, nhận thấy các chương trình ở thị trường hải ngoại chủ yếu diễn ra vào cuối tuần, không có nhiều cơ hội diễn xuất thường xuyên, Bảo Chung đã quyết định quay về Việt Nam sinh sống để tiếp tục gắn bó trọn vẹn với nghề.

"Tôi cảm giác rằng mình đã sai. Cuộc sống và công việc của tôi đáng ra phải ở Việt Nam. Trở về Việt Nam, tôi mới đúng là được sống trong 'cái nôi' đã sinh ra mình. Tôi ở bên quá ít được hát, ít được biểu diễn quá nên nghề của tôi bị chùng lại", Bảo Chung từng chia sẻ trên Dân Trí.

Bên cạnh việc tiếp tục các hoạt động nghệ thuật, Bảo Chung cùng bà xã còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, khi bước vào độ tuổi ngoài 70, nam danh hài đang xây dựng một ngôi nhà 3 tầng ở khu vực Nam Ban, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Trong thời gian tới, ông sẽ chuyển toàn bộ gia đình từ TP.HCM về đây định cư lâu dài, đồng thời mở một quán cà phê tại vùng đất mới để tận hưởng những tháng ngày bình yên bên vợ con.

Bên cạnh việc kinh doanh, Diệu Thắm hiện là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, quê hương. Ảnh: FBNV