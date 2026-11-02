Vừa giật tiền nhân viên cây xăng, người đàn ông tiếp tục đột nhập tiệm bánh

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định (TPHCM) đang phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây lấy lời khai Phạm Duy Anh, sinh năm 1982, để làm rõ các hành vi liên quan.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30/10, người này đến một cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, giả vờ đổ xăng rồi bất ngờ giật xấp tiền trên tay nhân viên và tìm cách bỏ chạy nhưng không thành.

Khoảng 10 phút sau, Duy Anh tiếp tục đến một tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân. Thấy cửa hàng không có người trông coi, người này đi vào, kéo ngăn tủ và lấy gần 1 triệu đồng.

Khi chủ tiệm phát hiện, tri hô, nghi phạm bỏ chạy nhưng bị người dân cùng chủ cửa hàng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Anh khai do cần tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi trên.

Qua kiểm tra, người này được xác định dương tính với ma túy.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.