Đêm chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026) diễn ra tối 25/11 tại Tokyo, Nhật Bản với 73 thí sinh tham gia. Vương miện thuộc về Elizaveta Kuznetsova (Moldova). Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Đây là lần thứ 2 Việt Nam có á hậu tại Miss International, sau Á hậu 3 của Thúy Vân năm 2015. Đây cũng là thứ hạng cao thứ 3 của Việt Nam tại cuộc thi, chỉ sau ngôi hoa hậu của Huỳnh Thị Thanh Thủy năm 2024 và Á hậu 3 của Thúy Vân.

Khánh Như vào Top 5 Miss International 2026 nhờ câu chuyện giáo dục

Trong đêm chung kết, Khánh Như lần lượt được gọi tên vào Top 20 và Top 10. Ở phần thi dạ hội, cô mặc váy ôm sát đính kết lấp lánh, phần hông đính đá, xẻ hai bên eo và có chân váy đuôi cá. Năm nay ban tổ chức bỏ phần thi bikini, thay bằng phần trình diễn trang phục thể thao.

Khoảnh khắc Khánh Như được gọi tên vào các vòng sâu của Miss International 2026. Ảnh: Miss International

Ở phần thuyết trình, Khánh Như cho rằng khi bàn về phát triển bền vững, người ta thường nghĩ đến tương lai để lại cho thế hệ sau. Theo cô, những cơ hội trao cho trẻ em ngay hôm nay cũng quan trọng không kém. Cô nhắc đến dự án Digital Wings, nhấn mạnh rằng chỉ 1 chiếc máy tính đã có thể mở ra tương lai mới cho trẻ em. Cô cũng coi công việc MC song ngữ là cách biến nhận thức thành hành động.

Ở phần ứng xử, Top 5 trả lời cùng một câu hỏi: Nếu chỉ được chọn 1 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, họ sẽ làm được gì. Khánh Như chọn mục tiêu số 4, Giáo dục có chất lượng. Khi công bố kết quả, Khánh Như là người được gọi tên đầu tiên trong Top 5, đồng nghĩa với ngôi Á hậu 4.

Khánh Như trong phần thi ứng xử ở Miss International 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Khánh Như cho biết cô vui vì đã hoàn thành hành trình, chỉ tiếc bố mẹ không thể sang trực tiếp cổ vũ. Suốt cuộc thi, gia đình theo dõi cô qua tin nhắn, mạng xã hội và các buổi phát trực tiếp. Dưới khán đài đêm đó có một người đặc biệt đến cổ vũ Khánh Như.

Khánh Như công khai hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc sau Miss International 2026

Sáng 26/11, bà Phạm Kim Dung, đại diện công ty quản lý của Khánh Như và Tuấn Ngọc, xác nhận cặp đôi đang hẹn hò. Theo bà, ngày Khánh Như lên đường sang Nhật Bản dự thi cũng là thời điểm 2 người chính thức quen nhau. Ê-kíp cho biết cả 2 đã sẵn sàng công khai chuyện tình cảm khi cuộc thi khép lại. Bà Dung tôn trọng và ủng hộ mối quan hệ này.

Trước đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Ngày 2/11, Tuấn Ngọc dự lễ trao dải băng đại diện cho Khánh Như. Tối 10/11, anh ra sân bay tiễn cô, tự đẩy hành lý và đi cùng Khánh Như vào khu làm thủ tục. Hình ảnh này khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người.

Khánh Như và Nam vương Tuấn Ngọc trong một khoảnh khắc đời thường và sau chung kết. Nam vương Tuấn Ngọc bay sang Nhật Bản cổ vũ Khánh Như. Ảnh: Chụp màn hình

Tối 24/11, Tuấn Ngọc bay sang Nhật Bản để động viên bạn gái trước đêm chung kết. Mỗi lần Khánh Như được gọi tên vào Top 20, Top 10 rồi Top 5, anh đều reo hò, bật dậy khỏi ghế ăn mừng. "Kết quả á hậu 4 rất xứng đáng với những nỗ lực của Như", anh nói.

Sau đêm thi, 2 người gặp nhau ở hậu trường. Thấy trời Tokyo lạnh, nam vương cởi áo khoác choàng cho bạn gái và tặng hoa chúc mừng cô. Bà Phạm Kim Dung nhận xét Tuấn Ngọc là người đặc biệt với Khánh Như, nhất là khi bố mẹ cô không thể sang Nhật.

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất The Face Vietnam 2023, đăng quang Mr World Vietnam 2024 và giành Á vương 1 Mr World 2024.

6 tháng chuẩn bị cho Miss International 2026

Ngày 22/4, Khánh Như được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026. Cô là người đầu tiên trong Top 3 Miss World Vietnam 2025 đi thi quốc tế. Trong 6 tháng sau đó, Khánh Như trau dồi kiến thức, rèn thể hình, luyện ngoại ngữ, trình diễn, ứng xử và chuẩn bị dự án cộng đồng. Với chiều cao 1,69m, cô được nhận định gặp bất lợi về hình thể so với nhiều đối thủ.

Tối 10/11, Khánh Như lên đường sang Tokyo. Đây cũng là chuyến xuất ngoại đầu tiên của cô. Năm nay mỗi thí sinh chỉ được mang tối đa 4 vali, nên cô và ê-kíp ưu tiên những bộ trang phục dễ phối với nhau. Từ những ngày đầu, Khánh Như chủ động làm quen với thí sinh quốc tế và giữ phong cách nền nã, hợp với tinh thần của cuộc thi.

Khánh Như lên đường sang Tokyo dự thi Miss International 2026 tối 10/11. Ảnh: BTC

Ở phần thi trang phục văn hóa dân tộc, cô trình diễn thiết kế Vũ điệu Đông Hồ của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo. Thiết kế lấy cảm hứng từ tranh Thiên hạ thái bình, chuyển hình tượng chim công cùng màu sắc của tranh dân gian thành trang phục trình diễn. Mẫu này từng đoạt giải Nhì phần thi Best Costume for Dances of Vietnam tại Miss World Vietnam 2025.

Khánh Như trình diễn trang phục dân tộc Vũ điệu Đông Hồ tại Miss International 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên ngành Du lịch Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Trong video giới thiệu gửi ban tổ chức, cô kể về tuổi thơ gắn với quán bún riêu của gia đình ở quê nhà. Cô cao 1,69m, số đo 3 vòng 85-59-95cm.

Trước khi thi hoa hậu, Khánh Như là quán quân MicZ 2023 (cuộc thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình), Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực phía Nam 2023 và quán quân Én Vàng UEF 2024. Cô từng nhận học bổng học tập, đoạt một số giải về dẫn chương trình và dịch thuật. Khánh Như làm MC song ngữ. Tại Miss World Vietnam 2025, tổ chức tháng 3/2026, Khánh Như giành ngôi Á hậu 1.

Khánh Như từng là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 trước khi thi Miss International 2026. Ảnh: BTC

Khánh Như đạt Á hậu 4 Miss International 2026: