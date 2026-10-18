Vừa được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran đe dọa sẽ giáng 'tổn hại lớn' cho Mỹ

Ông Mehrdad Akhlaghi vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Iran. (Nguổn: IRNA)

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin: “Hôm nay, các thành viên Hội đồng Tư vấn Hồi giáo Iran đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Mehrdad Akhlaghi, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần lực lượng vũ trang”, gần 8 tháng sau các cuộc không kích ban đầu của Mỹ và Israel châm ngòi cho cuộc xung đột.

Ngay khi vừa nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi đe dọa sẽ giáng “tổn hại lớn” cho Mỹ và các đồng minh của nước này tại Trung Đông nếu Washington nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

Phát biểu trước báo giới ngay sau khi giành được phiếu tín nhiệm, ông Akhlaghi bày tỏ: “Người dân có thể yên tâm rằng rất có thể họ sẽ không dám tấn công chúng ta... Nếu họ (Mỹ) làm vậy, bản thân họ và khu vực sẽ phải chịu tổn hại lớn”.

(theo AFP)