Vừa đưa vào sử dụng, đường tránh trung tâm Cao Bằng đã nham nhở ổ gà
Vừa được vào sử dụng chưa được lâu nhưng tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp (Cao Bằng) đang xuất hiện tình trạng bong bật, hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông và nguy cơ tai nạn.
Ngày 20/10 trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, Sở đã nắm được sự việc và đang yêu cầu các đơn vị quản lý, sửa chữa khắc phục xong sự cố từ nay đến đến cuối năm. Cùng với đó, có phương án rào chắn, cảnh báo, đảm bảo giao thông phù hợp.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-dua-vao-su-dung-duong-tranh-trung-tam-cao-bang-da-nham-nho-o-ga-post1886987.tpo