Vừa đưa vào sử dụng, đường tránh trung tâm Cao Bằng đã nham nhở ổ gà

Mặt đường nhựa nứt, bong bật trên diện rộng.

Đoạn đường tránh trung tâm Cao Bằng đoạn từ QL3 đến đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 1 km và không có dải phân cách giữa.

Tình trạng hư hỏng mặt đường diện rộng.

Một phần mặt đường hỏng nặng khiến nhiều đoạn đơn vị chức năng phải căng rào, dựng biển cảnh báo.

Tốc độ xe lưu thông cũng phải hạ xuống 50km/h.

Lòng đường hẹp, không có dải phân cách, nay lại đang có các vị trí hư hỏng và công trường sửa chữa khiến mặt cắt bị thu hẹp.

Công trường sửa chữa và vật liệu đổ ngay trên đường nhưng chỉ dựng biển báo sơ sài, không có đèn cảnh báo (đèn xoay) về đêm, gây nguy hiểm cho người, phương tiện đi lại.

Ngoài tình trạng sạt lở mái ta luy, tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng còn xảy ra tình trạng bong bật, hư hỏng mặt đường.

Ngày 20/10 trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, Sở đã nắm được sự việc và đang yêu cầu các đơn vị quản lý, sửa chữa khắc phục xong sự cố từ nay đến đến cuối năm. Cùng với đó, có phương án rào chắn, cảnh báo, đảm bảo giao thông phù hợp.