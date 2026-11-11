Vừa đón thêm cổ đông ngoại, con gái Chủ tịch Masan có động thái gây chú ý

Bà Nguyễn Yến Nhi, con gái ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (MSN), vừa đăng ký bán toàn bộ gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 13/11/2026. Mục đích nhằm thu xếp vốn đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân.

Bà Nguyễn Yến Nhi muốn thoái sạch vốn tại Masan.

Với mức giá MSN khoảng 72.600 đồng/cp tại phiên giao dịch ngày 10/11, lượng cổ phiếu bà Yến Nhi đăng ký bán có giá trị hơn 617 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, bà sẽ không còn sở hữu cổ phiếu MSN, đồng nghĩa sẽ không còn là cổ đông của Masan.

Cùng với đó, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của gia đình ông Nguyễn Đăng Quang tại Masan sẽ giảm. Hiện ông Quang trực tiếp nắm giữ 18 triệu cổ phiếu MSN, trong khi bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Quang, sở hữu khoảng 3,35% vốn điều lệ. Phần lớn quyền lợi sở hữu của ông Quang tại tập đoàn được thực hiện thông qua các pháp nhân liên quan, gồm CTCP Masan và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương.

Giao dịch của con gái Chủ tịch Masan diễn ra trong giai đoạn tập đoàn có nhiều chuyển động về phân bổ vốn và cơ cấu danh mục đầu tư.

Ngày 9/11, Masan công bố ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản về việc đối tác này dự kiến mua 5% cổ phần CTCP Masan High-Tech Materials (MSR) từ công ty con Masan Horizon.

Mức giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mức giá mà đối tác Mỹ The Elmet Group đã đầu tư vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10/2026. Các bên đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận chính thức vào cuối năm nay, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và các thủ tục cần thiết.

Trước Sojitz, Elmet đã đầu tư vào MSR với tỷ lệ 4,99%, tương ứng mức định giá doanh nghiệp 2,5 tỷ USD. Như vậy, việc có thêm nhà đầu tư Nhật Bản là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng cơ sở cổ đông chiến lược của doanh nghiệp vật liệu công nghệ cao.

Đáng chú ý, hợp tác với Sojitz không chỉ dừng ở việc góp vốn. Đối tác Nhật Bản dự kiến ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại thị trường Nhật Bản.

Các sản phẩm này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất chất bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô và công nghiệp hóa chất.

Masan cho biết vẫn duy trì quyền kiểm soát tại MSR sau các giao dịch chuyển nhượng cổ phần. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nộp hồ sơ chuyển niêm yết cổ phiếu MSR lên HoSE trong năm 2027.

Ở chiều ngược lại, tập đoàn đang tăng tỷ lệ sở hữu tại mảng kinh doanh tiêu dùng. Trong tháng 10, công ty con của Masan đã hoàn tất mua 73 triệu cổ phiếu Masan Consumer (MCH), nâng tỷ lệ sở hữu của tập đoàn từ khoảng 69,4% lên gần 74,9%.

Masan cho biết việc tăng sở hữu nhằm thể hiện cam kết đầu tư dài hạn vào mảng tiêu dùng, đồng thời gia tăng phần lợi nhuận và cổ tức mà công ty mẹ được hưởng từ Masan Consumer.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Masan Consumer ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 14,1%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 5.222 tỷ đồng, tăng 12%.

Không chỉ thay đổi cơ cấu sở hữu tại các công ty thành viên, Masan còn kiện toàn đội ngũ điều hành cấp cao.

Đầu tháng 11, tập đoàn bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming làm Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, đồng thời bổ nhiệm ông Rob Chang giữ chức Giám đốc Nhân sự. Cả hai vị trí đều báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc Danny Le.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Masan tăng trưởng mạnh. Quý III/2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.671 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7%; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.042 tỷ đồng, tăng 3,1 lần.