Vừa đi chợ, vừa tìm hiểu kiến thức pháp luật

Xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang rộng hơn 134km², có hơn 12.000 nhân khẩu tại 23 thôn, bản, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, Tày... Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp. Từ thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng lực lượng địa phương chú trọng tuyên truyền pháp luật tại chợ phiên vùng cao, nơi người dân gặp gỡ, trao đổi, mua bán hàng hóa. Tại chợ phiên, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp trò chuyện, giải đáp, chuyển tải các quy định bằng những tình huống cụ thể, dễ hiểu. Ngay trước cổng chợ, bàn tuyên truyền được bố trí với các loại sách, tờ gấp về truyền thống Quân đội, LLVT Quân khu 2, LLVT tỉnh Tuyên Quang; chính sách dân tộc, tôn giáo; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và cách nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội... Không bục giảng, không hội trường, người dân vừa đi chợ vừa có thể dừng lại trao đổi, nhận tài liệu, qua đó tìm hiểu, tiếp thu kiến thức pháp luật. Đọc xong tài liệu, bà Giàng Thị Mây ở thôn Bản Giáng chia sẻ: “Trước đây, tôi được nghe nhiều quy định pháp luật trên loa truyền thanh nhưng chưa hiểu hết. Hôm nay được cán bộ giải thích trực tiếp ngay tại chợ, nội dung gần với cuộc sống gia đình nên tôi thấy rất dễ hiểu. Có tài liệu mang về, tôi sẽ đọc lại và nói cho chồng con cùng biết”. Anh Vừ A Súa ở thôn Làng Chạp nhận xét: “Cách tuyên truyền này rất tiện cho bà con. Đi chợ vốn bận rộn, nhưng thấy nội dung đúng điều mình cần hỏi thì có thể dừng lại nghe cán bộ nói, cầm tờ rơi về nhà nghiên cứu. Thắc mắc gì thì hỏi luôn, cán bộ giải thích rất tận tình, cụ thể”.

Tuyên truyền pháp luật cho bà con ở xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Đề án 57 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Với chúng tôi, nhiệm vụ ấy không nằm trên giấy tờ mà hiện hữu bằng chính hình ảnh người lính đứng giữa đồng bào, kiên nhẫn đối thoại, lắng nghe và thấu hiểu. Muốn dân tin thì trước hết phải gần dân; muốn đồng bào chung sức thì phải biết họ đang quan tâm, trăn trở điều gì”, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Từ một bàn tuyên truyền nhỏ giữa chợ phiên, khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn. Pháp luật trở nên gần gũi hơn thông qua đối thoại, giải đáp những vấn đề thiết thực. Đây là cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.