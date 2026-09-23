Vừa đặt con nhỏ xuống, người mẹ rơi vào trạng thái khiến ai cũng sợ hãi

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú của một người mẹ trẻ. Theo camera an ninh ghi lại, người mẹ trẻ bế con trên tay, bước ra từ phòng ngủ.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của người mẹ. Nguồn: Ngọc Linh/Beat Now)

Lúc này, người mẹ liền cảm thấy sức khỏe của mình không được ổn, nên chị đã cố gắng đặt con xuống vị trí chiếc quây có nệm, nhằm đảm bảo sự an toàn cho con.

Và ngay sau đó, người mẹ đã ngất xỉu, em bé cũng hoảng sợ bật khóc. May mắn, em bé lúc này đã được đặt vào khu vực có nệm và quây chắn nên không bị ngã theo mẹ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng cho rằng, điều khiến họ xúc động nhất trong đoạn clip không phải là khoảnh khắc người mẹ ngất xỉu, mà chính là phản xạ của chị trong những giây phút sức khỏe có dấu hiệu bất thường. Dù bản thân đang choáng váng, người mẹ vẫn kịp nghĩ đến việc đặt con xuống một nơi an toàn trước khi mất ý thức.

Một hành động rất nhỏ nhưng cho thấy bản năng bảo vệ con của người mẹ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự an toàn của con dường như vẫn là điều chị nghĩ đến đầu tiên.

Bên cạnh những lời khen dành cho tình mẫu tử, nhiều người cũng nhắc nhở các bà mẹ, đặc biệt là những người đang trực tiếp chăm con nhỏ, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của chính mình. Việc chăm con thường khiến mẹ dễ quên nghỉ ngơi, ăn uống hoặc bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Thực tế, mẹ khỏe thì mới có thể chăm sóc con tốt. Vì vậy, khi xuất hiện tình trạng chóng mặt, choáng váng, mệt bất thường hoặc cảm giác sắp ngất, người mẹ không nên cố gắng tiếp tục bế con mà cần đặt trẻ xuống nơi an toàn và nhanh chóng nhờ người thân hỗ trợ.

Đôi khi, yêu con không chỉ là luôn ở bên chăm sóc con mà còn là biết chăm sóc tốt cho chính mình. Bởi phía sau một em bé khỏe mạnh cũng cần một người mẹ đủ khỏe để đồng hành cùng con trong hành trình lớn lên.