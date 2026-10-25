Vừa cưới 1 tháng, con dâu phải sống thực vật, mẹ chồng chăm sóc suốt 17 năm

Người con dâu họ Hứa rơi vào trạng thái sống thực vật từ năm 2009 sau khi bị một chiếc xe tải tông trúng tại huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tai nạn xảy ra chỉ 1 tháng sau khi cô kết hôn.

Kể từ đó, bà Tuyên Phượng Anh, mẹ chồng của Hứa luôn chăm sóc cô suốt ngày đêm. “Nó đã về làm dâu nhà tôi thì là con của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ mặc nó được?”, người mẹ chồng 68 tuổi chia sẻ.

Bà Tuyên bón cho Hứa từng thìa thức ăn lỏng, mỗi bữa ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Bà cũng giúp Hứa xoay người hơn 10 lần mỗi ngày để ngăn ngừa lở loét do phải nằm một chỗ.

Những công việc chăm sóc khác bao gồm việc lau rửa cho Hứa và thường xuyên xoa bóp cơ bắp mỗi ngày. Bà Tuyên cũng trò chuyện với Hứa về những tin tức trong gia đình, trong làng, bật những bài hát cô yêu thích và liên tục gọi tên cô.

Người mẹ chồng chăm sóc con dâu suốt 17 năm.

Cách đây vài năm, Hứa đã tỉnh lại từ trạng thái sống thực vật một cách kỳ diệu. Mẹ chồng cô vẫn tiếp tục chăm sóc cô, bởi tổn thương não nghiêm trọng từ vụ tai nạn đã khiến nhận thức của Hứa chỉ dừng lại như một đứa trẻ 4 tuổi.

Bà Tuyên giúp Hứa học đi và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng khác. Giờ đây, Hứa đã có thể nói được vài từ và thậm chí tự nấu những món ăn đơn giản. “Mẹ tốt lắm”, Hứa thường nói với mẹ chồng điều này.

“Tôi không ước mong gì hơn ngoài việc con dâu ngày càng khỏe hơn. Thấy con dâu tự nấu ăn được, tôi cũng nhẹ lòng đôi chút. Như vậy thì sau này tôi có qua đời, con dâu vẫn có cái bỏ vào bụng”, bà Tuyên tâm sự.

“Tôi dặn con trai mình rằng nếu tôi qua đời, nó phải tiếp tục chăm sóc cho vợ”, bà Tuyên nói thêm.

Bà cho biết đôi chân mình đã đau nhức nhiều năm qua và bản thân còn bị cao huyết áp. Bà Tuyên nhớ lại có lần Hứa bị ngã xuống đất, bà đã phải nhờ người xóm giềng sang phụ giúp mới nâng con dâu dậy được.

“Tất nhiên là tôi cũng ghen tị với cuộc sống an nhàn của người khác chứ. Họ có thể ra thong dong nhảy múa ở quảng trường. Nhưng trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho con dâu”, bà Tuyên trải lòng.

Một làn sóng bình luận đã nổ ra sau đó, nhiều người không khỏi xúc động trước sự tận tụy phi thường của bà Tuyên. “Tình mẫu tử thật vĩ đại! Xin ngả mũ thán phục người mẹ chồng này”, một người dùng mạng xã hội viết.

Một người khác bình luận: “Cầu chúc cho bà cụ luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi”.

Những câu chuyện về những người dành nhiều năm trời chăm sóc người thân thường trở thành tiêu điểm trên báo chí Trung Quốc. Hồi đầu năm nay, một người chồng ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cũng nhận được cơn mưa lời khen trên mạng xã hội khi hết lòng chăm sóc vợ bị liệt tủy nghiêm trọng suốt 25 năm.