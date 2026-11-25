Sau phiên tăng ngắn ngủi trước kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, giá vàng trong nước lại nhanh chóng giảm trở lại. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC đồng loạt mất 1,5 triệu đồng mỗi lượng trước khi quay đầu tăng nhẹ trở lại. Tính đến 10h sáng, thương hiệu vàng này được niêm yết tại 129,1 – 134,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ Lễ.

Giá vàng nhẫn cũng diễn biến tương tự. Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC niêm yết mức 127,9 – 133,9 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 126,0 – 131,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Huy Thanh cùng niêm yết tại 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 128,0 – 132,0 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng cũng quay đầu đi xuống sau phiên tăng mạnh trước đó. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay tại Mỹ đã mất hơn 79 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 3.555 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục chịu thêm áp lực trong phiên châu Á và tính đến 10h sáng theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh 3.551 USD/ounce.

Đồng USD đang là lực cản lớn nhất của giá vàng

Thị trường kim loại quý đảo ngược đà phục hồi của hôm thứ Hai do niềm tin người tiêu dùng Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với đó là những lo ngại mới về thuế quan thương mại và một đợt bán tháo cổ phiếu do công nghệ dẫn đầu. Vàng một lần nữa giảm xuống dưới 3.600 USD/ounce, tiến gần đến mức thấp nhất trong 14 tháng được thiết lập vào cuối tuần trước.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 8-9 tháng 12 tới, với xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 95%. Cùng với đó, việc bán tháo trên thị trường chứng khoán đã buộc nhiều nhà đầu tư phải thanh lý vị thế trên thị trường vàng. Điều này khiến vàng không thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ.

Việc kim quý màu vàng liên tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ khiến ngay kể cả những người lạc quan nhất về thị trường này cũng phải từ bỏ quan điểm của mình. Trong một báo cáo vừa công bố, chiến lược gia về hàng hóa tại BCA Research cho biết, BCA đã thận trọng với vàng trong phần lớn năm nay khi giá giảm mạnh từ mức cao kỷ lục khoảng 5.600 USD/ounce. Theo chuyên gia của tổ chức nghiên cứu này, sự mạnh lên trở lại của đồng đô la Mỹ hiện là trở ngại lớn nhất đối với thị trường vàng. Hiện đồng tiền này vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất thực tăng lên khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cùng với đó, nhu cầu đối với vàng của các quỹ ETF giảm có thể khiến một trong những trụ cột sức mạnh cuối cùng còn lại trên thị trường vàng bị lung lay. Trong những tháng tới, dòng vốn ETF có nguy cơ giảm theo giá, góp phần làm giá vàng tiếp tục đi xuống.