Vừa chi nghìn tỷ sở hữu Kem Tràng Tiền, lại tính mua tiếp Tài chính Điện lực, Leadvisors Capital tiềm lực thế nào?

CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital vừa hoàn tất khoản đầu tư 1.300 tỷ đồng vào CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), vừa đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) với giá trị dự kiến 540 tỷ đồng.

Theo phương án chào bán riêng lẻ của EVF, Leadvisors Capital đăng ký mua cổ phiếu với giá 13.500 đồng mỗi đơn vị. Nếu giao dịch hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến nắm khoảng 4,73% vốn EVF sau phát hành.

Leadvisors Capital đã hoàn tất thương vụ đầu tư 1.300 tỷ đồng vào CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), công ty đứng sau những thương hiệu quen thuộc như Kem Tràng Tiền và Givral.

Trước đó, ngày 7/10/2026, Leadvisors Capital đã mua toàn bộ 130 triệu cổ phiếu OCH phát hành riêng lẻ với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng 1.300 tỷ đồng. Sau giao dịch, công ty trực tiếp sở hữu khoảng 39,4% vốn OCH. Tính cả các bên liên quan, nhóm cổ đông Leadvisors nắm khoảng 49,3%.

Hai thương vụ có tổng giá trị dự kiến 1.840 tỷ đồng, đưa Leadvisors Capital trở thành cái tên đáng chú ý trong các hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp tài chính và tiêu dùng.

Thành lập năm 2008 với tiền thân là CTCP Leadvisors Capital Management, Leadvisors Capital hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn tài chính, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), huy động vốn và tái cấu trúc. Năm 2020, vốn điều lệ công ty tăng lên hơn 528 tỷ đồng. Đến tháng 7/2021, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital.

Người đứng đầu doanh nghiệp là ông Lê Minh Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Thành từng giữ chức Phó tổng giám đốc OceanBank, sau đó tham gia điều hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và bất động sản.

Một mắt xích đáng chú ý trong hệ sinh thái là CTCP IDS Equity Holdings, doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản văn phòng, khách sạn và thương mại, từng có sự tham gia của các đối tác Nhật Bản như Sanei và Samurai Power. Cuối năm 2025, IDS ghi nhận tổng tài sản khoảng 5.115 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn được OCH công bố, doanh nghiệp dự kiến dùng nguồn tiền huy động từ Leadvisors Capital để mua thêm gần 21 triệu cổ phần IDS. Chi tiết này cho thấy thương vụ đầu tư vào OCH không chỉ gắn với các thương hiệu tiêu dùng quen thuộc như Kem Tràng Tiền và Givral, mà còn liên quan đến danh mục tài sản bất động sản trong hệ sinh thái.

Ở mảng quản lý tài sản, Leadvisors Capital sở hữu 42% vốn CTCP Quản lý quỹ Leadvisors (LeadCap). Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, cuối tháng 6, danh mục đầu tư ủy thác của LeadCap đạt gần 2.982 tỷ đồng, tăng khoảng 82% so với đầu năm. Trong đó, cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch chiếm khoảng 2.717 tỷ đồng.

Leadvisors cũng có liên hệ với lĩnh vực bán lẻ thông qua khoản đầu tư của LeadCap vào Pico Retail từ tháng 8/2024. Cuối năm 2025, Pico Holdings mua lại chuỗi điện máy Nguyễn Kim với giá khoảng 36 triệu USD, tương đương hơn 950 tỷ đồng. Đến tháng 8/2026, Nguyễn Kim bắt đầu tái định vị dưới thương hiệu Nguyễn Kim Prime.