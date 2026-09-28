Vừa chấp hành xong án tù, lại vận chuyển ma túy

Theo cáo trạng truy tố, ngày 22/1/2026, Mồng Văn Hiếu chấp hành xong hình phạt 6 năm 6 tháng tù tổng hợp từ hai bản án về các tội “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trở về cộng đồng thời gian ngắn, hồi 0 giờ 30 phút ngày 22/4, tại tổ dân phố số 6, phường Võ Cường, Hiếu đã bị Công an phường Võ Cường phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Bắc Ninh bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 48,7270 gam ma túy Ketamine.

Bị cáo Mồng Văn Hiếu nghe tuyên án.

Hiếu khai, tối 21/4 được Bùi Văn Tiến (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên, thuê vận chuyển ma túy với tiền công 3 triệu đồng. Theo hướng dẫn của Tiến, Hiếu đến khu vực cổng một nhà dân tại phường Võ Cường nhận túi ma túy rồi cất vào túi áo khoác rồi điều khiển xe máy đi giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đối với Bùi Văn Tiến, người được Hiếu khai thuê vận chuyển ma túy, quá trình điều tra không thừa nhận hành vi. Ngoài lời khai của Hiếu, cơ quan công an không có chứng cứ khác nên chưa có căn cứ xử lý.

Với khối lượng ma túy vận chuyển, hành vi của Hiếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự. Đối tượng còn bị xác định có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm nguy hiểm”.

Được biết, bị cáo Hiếu là con cả trong gia đình có hai anh em, chưa có vợ, con. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử không thấy có người thân nào của Hiếu đến dự. Trước đó, bị cáo này từng phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù về hai tội danh cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chấp hành xong các bản án trở về địa phương được đúng 3 tháng, Hiếu lại bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Mồng Văn Hiếu 16 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.