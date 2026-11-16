Vừa chào sàn HoSE, Tôn Đông Á đã lên kế hoạch tăng vốn

Theo thông báo từ CTCP Tôn Đông Á (HOSE: GDA), công ty này sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới. Mệnh giá thực hiện 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống số nguyên. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ không được phát hành. Vì vậy, tổng số cổ phiếu thực tế phát hành có thể thấp hơn số lượng dự kiến và vốn điều lệ sau phát hành sẽ được tính theo số cổ phiếu thực tế phân phối.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ trả cổ tức 10%, cổ đông A được nhận 10,1 cổ phiếu mới. Tuy nhiên, do cổ phiếu lẻ không được phát hành nên cổ đông A thực tế chỉ nhận được 10 cổ phiếu, 0,1 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT, hiện đang nắm giữ nhiều nhất với tỷ lên 32,6% tương ứng trên 48 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là bà Lê Thị Phương Loan, cá nhân nắm giữ nhiều thứ hai với tỷ lệ 12,8% tương ứng với 19,2 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, thông tin trên được công bố ngay khi GDA vừa chào sàn HoSE. Ngày 12/11, Tôn Đông Á vừa chính thức niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu GDA trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), giá trị vốn hoá đạt hơn 1.990 tỷ đồng, khép lại giai đoạn giao dịch trên UPCoM và bước sang một giai đoạn mới, giúp tăng độ nhận diện, thanh khoản cũng như sự minh bạch của doanh nghiệp.

GDA đã được sự chào đón tích cực từ phía các nhà đầu tư. Sau ba phiên giao dịch, kết phiên ngày 16/11, GDA đã tăng trên 11%, hiện thị giá đang ở mức 13.350 đồng/cp, trung bình có hơn 230 ngàn đơn vị được giao dịch mỗi phiên. Ngày 13/11, tân binh sàn HoSE cũng đã tăng kịch trần gần 7%.

Tôn Đông Á là doanh nghiệp sản xuất tôn mạ và ống thép với thị phần tôn mạ chín tháng đầu năm đạt 15,3%, đứng thứ 3 thị trường trong nước. Quý 3 năm nay, GDA ghi nhận doanh thu đạt 4.501 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ và 46,8% so với quý trước. Sản lượng tiêu thụ đạt gần 196.000 tấn, giảm 11,4% so với cùng kỳ nhưng tăng 19,2% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 11.156 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ, tương ứng 88% kế hoạch năm.

GDA đang đẩy mạnh mở rộng công suất thông qua các dự án mới khi các nhà máy hiện hữu đã hết công suất. Cụ thể, tháng 6/2026, doanh nghiệp khởi công Nhà máy Phú Mỹ 3 với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm, giai đoạn 1 có công suất 300.000 tấn/năm, dự kiến vận hành trong năm 2027. GDA cũng dự kiến mở rộng công suất ống thép ở nhà máy thứ 5 tại KCN Phú Mỹ 1

Tại Indonesia, GDA cũng đầu tư vào PT Indo Vina Steel mà GDA đang sở hữu 51% vốn, xây dựng nhà máy công suất 140.000 tấn/năm, dự kiến vận hành cuối năm 2027 nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDA ước tính vận hành ở mức 86% công suất thiết kế. Việc các nhà máy mới đi vào hoạt động được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tháo gỡ giới hạn về năng lực sản xuất, tạo dư địa tăng trưởng sản lượng trong thời gian tới.

Hiện tại GDA phải đối mặt với một số rủi ro chính, gồm biến động chênh lệch giữa giá thép cuộn cán nóng (HRC) và giá tôn mạ; nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tại Brazil trong 12 tháng tới khi Brazil thị trường lớn chiếm 18% sản lượng xuất khẩu và gần 7% tổng sản lượng tiêu thụ của GDA trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chịu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường Malaysia, có tỷ trọng 10% trên tổng sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Dù vậy, theo đanh giá của VCBS, GDA đang được định giá thấp hơn các doanh nghiệp tôn mạ cùng ngành, dù khả năng sinh lời tốt. Cụ thể, cổ phiếu có ROE 12 tháng gần nhất đạt 6,5% nhưng P/B chỉ 0,46 lần, thấp hơn mức bình quân khoảng 0,78 lần của các doanh nghiệp cùng ngành. Mức định giá này cũng thấp hơn so với mặt bằng lịch sử của chính GDA kể từ khi cổ phiếu giao dịch trên thị trường.