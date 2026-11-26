Dự kiến chi hơn 321 tỷ đồng trả cổ tức

Vừa chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 20/11, CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo, mã ck: AMY) thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Theo đó, vào ngày 9/12 tới đây, Amy Grupo sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng.

Với 160,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 321,1 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 18/12/2026.

Đáng chú ý, AMY mới trở thành cổ phiếu giao dịch trên HOSE từ ngày 20/11, với giá tham chiếu 48.900 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá IPO. Tính đến ngày 25/11, cổ phiếu AMY giao dịch quanh 48.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá tham chiếu ngày chào sàn và giá IPO.

Lãnh đạo bán hơn 14,4 triệu cổ phiếu trước khi lên HOSE

Trước thềm niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, cả 5 lãnh đạo Công nghiệp Á Mỹ đã bán tổng cộng hơn 14,4 triệu cổ phiếu AMY, tương đương gần 9% vốn điều lệ, trong ngày 29/10. Trong đó, ông Lương Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT, bán 4,42 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 20,16% xuống 17,41%; ông Đinh Quốc Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bán 4,04 triệu cổ phiếu, giảm từ 16,91% xuống 14,4%…

Ở chiều ngược lại, Japan Vietnam Capital Fund I đã mua 8.356.400 cổ phiếu AMY để nâng sở hữu từ 0%, lên 5,2% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện ngày 29/10 và trở thành cổ đông lớn.

Lợi nhuận quý III giảm gần 66%

Về bức tranh tài chính, trong quý III năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 1.550,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với sự sụt giảm doanh thu, biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ mức 17,9% xuống còn 15,2%. Sự suy giảm của biên lợi nhuận khiến lợi nhuận gộp trong kỳ bốc hơi 42,8%, lùi về mức 235,59 tỷ đồng.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi các khoản chi phí vận hành phình to. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 32,4% lên 50,44 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,8% lên 99,03 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm 24,5%. Hậu quả là lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp sụt giảm 65,8% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận mức 81,89 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công nghiệp Á Mỹ mang về 4.903,25 tỷ đồng doanh thu và 382,29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 5,4% và 34,6% so với 9 tháng năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty đã lên tới 2.695,44 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm đầu năm. Khối nợ vay khổng lồ này hiện đã vượt mức vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ 126,4%, tạo ra rủi ro thanh khoản rất lớn cho bộ máy vận hành trong thời gian tới.