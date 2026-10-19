Em bé bất ngờ được nhiều người biết đến sau khi bác sĩ nhi khoa Islam Eldeh chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Trong ảnh, bé nằm nghỉ với tư thế thoải mái và khuôn mặt yên bình.

Khoảnh khắc được ghi lại sau khi em bé trải qua một thủ thuật sau sinh. Thay vì khóc hoặc liên tục cử động như hình ảnh thường thấy ở trẻ mới chào đời, bé xuất hiện với vẻ thư thái, dường như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Sự tương phản giữa độ tuổi còn rất nhỏ và dáng nằm ung dung nhanh chóng khiến bức ảnh thu hút sự chú ý. Nhiều người dùng mạng chia sẻ lại hình ảnh kèm những lời bình luận hài hước.

Một số người đùa rằng em bé dường như đã sớm hiểu được cuộc sống và thành thạo cách tránh xa căng thẳng. Những người khác cho rằng bé trông như thể không vướng bận bất kỳ điều gì ngay từ ngày đầu tiên chào đời.

Vừa chào đời, em bé đã có tư thế nằm "thư giãn", “chẳng vướng bận sự đời” khiến cộng đồng mạng bật cười. Ảnh: Free Press Journal

Tư thế nằm của em bé cũng tạo cơ hội để người xem đưa ra nhiều cách diễn giải dí dỏm. Theo những lời đùa trên mạng, bé trông như đã quyết định không cần lo lắng về những điều có thể xảy ra vào ngày hôm sau.

Trẻ sơ sinh thường được nhắc đến với hình ảnh khóc, vươn mình và từng bước thích nghi với môi trường mới. Vì vậy, vẻ bình thản của em bé trong bức ảnh mang đến hình ảnh khác biệt và trở thành chủ đề gây cười.

Khoảnh khắc cũng cho thấy một hình ảnh đời thường của trẻ sơ sinh có thể nhanh chóng lan truyền khi ghi lại được tư thế hoặc biểu cảm nằm ngoài dự đoán của người xem.

Tuy nhiên, dáng nằm nghỉ hay nét mặt của trẻ mới sinh không thể tiết lộ bé đang suy nghĩ điều gì. Những biểu cảm này cũng không phải căn cứ để xác định tính cách của trẻ.

Trẻ sơ sinh có nhiều cử động, tư thế và biểu cảm khác nhau trong lúc nghỉ ngơi hoặc trong quá trình làm quen với môi trường xung quanh. Những lời nhận xét cho rằng em bé đã “thấu hiểu cuộc đời” chỉ là cách diễn giải hài hước của cộng đồng mạng.

Dù vậy, vẻ điềm nhiên của bé vẫn mang đến một khoảnh khắc đáng yêu, khiến nhiều người bật cười. Hình ảnh tiếp tục được chia sẻ cùng những bình luận về dáng vẻ ung dung, không căng thẳng của em bé ngay sau khi chào đời.