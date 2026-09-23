Vừa cản 2 quả penalty, Bùi Tiến Dũng về quê gánh lúa cùng bố mẹ

Có một sự thay đổi khá thú vị trong cuộc sống của Bùi Tiến Dũng chỉ sau một trận đấu. Trên sân, anh là thủ môn vừa thực hiện hai pha cản phá penalty, góp phần đưa SHB Đà Nẵng vượt qua Hà Nội FC. Nhưng khi trở về quê nhà Ngọc Lặc, Thanh Hóa, nam cầu thủ sinh năm 1997 lại xuất hiện trong một vai trò rất khác: cùng bố mẹ thu hoạch và phơi lúa.

Khoảnh khắc này được chính CLB chia sẻ trên mạng xã hội với câu nói vui: “Tối qua gánh team. Chiều nay gánh lúa”. Cách ví von ngắn gọn lập tức thu hút sự chú ý bởi nó cho thấy hai hình ảnh gần như đối lập của Tiến Dũng trong khoảng thời gian rất ngắn.

Trong đoạn video được đăng tải, Bùi Tiến Dũng không còn vẻ ngoài của một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh mặc áo ba lỗ màu xám, quần đùi, đi dép lê và cùng bố mẹ vận chuyển những bao lúa, thu gom nông sản rồi đem phơi.

Bùi Tiễn Dũng giản dị bên gia đình: Ảnh: FBNV

Không có khán đài, ánh đèn hay tiếng cổ vũ, công việc của nam thủ môn lần này gắn với cánh đồng và những bao lúa nặng. Anh thoải mái làm việc bên gia đình, trên gương mặt vẫn giữ vẻ vui vẻ, năng lượng.

Trên trang cá nhân, Tiến Dũng cũng đăng tải khoảnh khắc về quê cùng mẹ và viết: “Tới mùa gặt rồi, về phơi lúa với mẹ thôi”.

Chính sự tự nhiên trong cách xuất hiện khiến những hình ảnh này nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Sau nhiều năm quen với hình ảnh Tiến Dũng trên sân bóng, khán giả lại bắt gặp anh trong một không gian rất khác, nơi công việc gia đình trở thành phần quen thuộc của cuộc sống.

Chuyến về quê diễn ra trong thời điểm V.League tạm nghỉ. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho những hoạt động mang tính nghỉ ngơi, Tiến Dũng tranh thủ trở về Thanh Hóa đúng lúc gia đình bước vào mùa thu hoạch.

Nam cầu thủ chia sẻ khoảng khắc bình yên tại quê nhà. Ảnh: FBNV

Đây cũng là khoảng thời gian đáng chú ý với sự nghiệp của nam thủ môn. Sau quãng thời gian phải đối mặt với chấn thương dây chằng và quá trình trở lại sân cỏ, Tiến Dũng đã có màn thể hiện nổi bật trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Ở trận đấu tại Cúp Quốc gia 2026/27 gặp Hà Nội FC, hai đội hòa 1-1 sau 90 phút. Trong loạt sút luân lưu, Tiến Dũng cản phá thành công hai quả penalty, giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

Chỉ ít lâu sau màn trình diễn ấy, hình ảnh được chia sẻ lại không phải một khoảnh khắc ăn mừng trên sân mà là Tiến Dũng đang gánh lúa cùng bố mẹ.

Sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng từng đưa anh trở thành một trong những thủ môn được chú ý đặc biệt sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu. Theo thời gian, mức độ xuất hiện của anh trong đời sống bóng đá cũng có nhiều thay đổi.

Thế nhưng bên ngoài sân cỏ, Tiến Dũng vẫn duy trì một hình ảnh khá giản dị. Những lần trở về quê cho thấy cầu thủ này vẫn dành thời gian cho gia đình và những công việc gắn với cuộc sống thường ngày.

Hiện anh có cuộc sống gia đình cùng người mẫu Dianka Zakhidova và con trai Tiến Đan. Dianka sinh năm 2000, cũng thường xuyên cùng chồng và con trở về quê nội ở Thanh Hóa.

Với Tiến Dũng, khoảng thời gian bên gia đình vì thế không chỉ là một chuyến nghỉ ngơi sau mùa bóng. Đó còn là lúc anh tạm gác vai trò của một cầu thủ để trở lại với những công việc rất quen thuộc từ quê nhà.