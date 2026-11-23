Elise Zallu, sinh viên năm nhất ngành khảo cổ học tại Đại học Newcastle, tham gia cuộc khai quật mùa hè ở Redesdale, Northumberland. Ngay trong ngày đầu tiên làm việc tại khu khai quật, cô phát hiện hiện vật bằng vàng có niên đại gần 2.000 năm, mở đầu cho loạt phát hiện của nhóm sinh viên.

Hiện vật là sợi dây chuyền vàng dài khoảng 7,1 cm, được bảo quản trong tình trạng rất tốt. Theo các nhà nghiên cứu Đại học Newcastle, nếu toàn bộ sợi dây còn nguyên vẹn, món trang sức này vẫn có thể được đeo đến ngày nay. Phát hiện ngay trong lần đầu khai quật khiến Zallu không khỏi bất ngờ.

Nữ sinh viên chia sẻ rằng việc tìm thấy dây chuyền vàng thực sự kỳ diệu, nhất là khi đó mới là ngày đầu cô tham gia. Zallu nói cô từng không nghĩ mình sẽ tìm thấy một hiện vật như vậy trong suốt sự nghiệp. Chính vì thế, kết quả này nằm ngoài mọi dự đoán của cô.

Sợi dây chuyền được chế tác theo kỹ thuật La Mã gọi là “vòng trong vòng”. Ảnh: Eric Tourigny

Sợi dây chuyền được chế tác theo kỹ thuật La Mã gọi là “vòng trong vòng”. Các vòng vàng riêng lẻ được tạo thành hình số 8, gấp lại rồi đan xen với nhau. Kỹ thuật này thường dùng cho đồ trang sức đắt tiền, bùa hộ mệnh quân sự và những vật quý gắn với người La Mã giàu có hoặc sĩ quan cấp cao.

Tiến sĩ Eric Tourigny thuộc Trường Lịch sử, Cổ điển và Khảo cổ học của Đại học Newcastle nhận xét việc một sinh viên năm nhất tìm được dây chuyền vàng La Mã được bảo quản tốt ngay ngày đầu khai quật là điều đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Zallu không phải người duy nhất tìm được hiện vật quý trong đợt thực địa.

Cùng ngày, sinh viên Shannon Wood phát hiện một tấm chì gấp lại, có dấu vết chữ viết Latinh. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là con dấu thương mại từng dùng trong buôn bán hoặc cung cấp vật tư quân sự. Một khả năng khác là nó chứa thông điệp cá nhân hoặc lời nguyền, vốn là tục lệ phổ biến trong thế giới La Mã.

Sang ngày thứ hai, Megan Potter tìm được bộ phận trang trí bằng đồng tinh xảo dành cho kỵ binh. Dù trải qua hàng thế kỷ nằm dưới lòng đất, hiện vật vẫn còn giữ được phần lớn lớp mạ vàng nguyên bản. Cuộc khai quật tiếp tục mang đến những phát hiện mới trong những ngày làm việc tiếp theo.

Đến tuần cuối, 2 sinh viên Maisy Watmough và Zoe Yuill tìm thấy viên đá quý nhỏ chạm khắc hình thần Jupiter. Viên đá carnelian màu cam được đánh bóng, khắc vị vua của các vị thần La Mã cầm quyền trượng và tượng nhỏ Nữ thần Chiến thắng, với hình đại bàng dưới chân. Đây là loại đá khắc chìm thường gắn trên nhẫn để ép vào sáp xác thực tài liệu.

Tổng cộng, 52 sinh viên năm nhất Đại học Newcastle tham gia chương trình thực địa mùa hè năm 2026. Mỗi người dành 2 tuần làm việc cùng các tình nguyện viên thuộc Nhóm Khảo cổ học Redesdale.