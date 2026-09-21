Vừa bước xuống xe, người phụ nữ bất ngờ rơi xuống hố ga rồi tử vong thương tâm: Kết luận pháp y hé lộ nguyên nhân

Ngày 18/5, bà Donike Goncaj, 56 tuổi, lái một chiếc Mercedes-Benz SUV đến khu vực gần giao lộ Fifth Avenue và East 52nd Street, thuộc Midtown Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Người phụ nữ đỗ xe ngay cạnh một hố ga rồi bước xuống. Trong lúc rời khỏi phương tiện, bà bất ngờ rơi vào bên trong hố.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện bà Goncaj đang nằm bất tỉnh dưới đáy hố ga.

Nạn nhân được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Văn phòng Giám định Y khoa trưởng thành phố New York kết luận bà Goncaj tử vong do bỏng nước nóng và tổn thương đường hô hấp vì hít phải hơi nước nóng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NBC News

Người thân của nạn nhân cho biết gia đình bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà. Họ cũng chờ cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin liên quan đến nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Ngày 16/7, chồng và con trai bà Goncaj nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao bang New York. Trong đơn, gia đình cho biết nạn nhân đã phải chịu những thương tích nghiêm trọng và thảm khốc trước khi tử vong.

Bị đơn là Công ty điện lực Con Edison, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hố ga nơi bà Goncaj gặp nạn. Gia đình cho rằng doanh nghiệp lẽ ra phải nhận thức được việc nắp hố ga bị bật hoặc xê dịch khỏi vị trí có thể tạo ra mối nguy hiểm đối với người đi bộ.

Đơn kiện cáo buộc công ty điện lực bất cẩn, thiếu trách nhiệm và coi thường sự an toàn của người dân. Gia đình nạn nhân lập luận một người thông thường không thể rơi xuống hố ga rồi tử vong nếu không có sự bất cẩn.

Theo nội dung đơn kiện, Con Edison và các nhà thầu có trách nhiệm duy trì hố ga trong tình trạng an toàn hợp lý. Những biện pháp cần thực hiện gồm bảo đảm nắp hố ga được đậy chắc chắn, thường xuyên kiểm tra và giám sát, đồng thời cảnh báo người đi bộ về khu vực nguy hiểm.

Gia đình cũng cho rằng bên quản lý cần bố trí thang hoặc cầu thang bên trong hố ga để người không may rơi xuống có thể tìm cách thoát ra ngoài.

Con Edison chưa đưa ra bình luận cụ thể về các cáo buộc trong vụ kiện. Công ty cho biết vào tháng 5, một chiếc xe tải đã cán qua hố ga, khiến nắp bị bật khỏi vị trí.

Doanh nghiệp đang điều tra vụ việc và phối hợp với chính quyền thành phố trong quá trình xác minh. Trong một tuyên bố, Con Edison bày tỏ đau buồn trước cái chết của người dân, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và khẳng định an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.