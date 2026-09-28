Vừa bước xuống xe lấy hành lý cho khách, tài xế taxi tử vong vì tai nạn hy hữu: Nhân chứng nói gì?

Theo tờ Shin Min Daily News, phiên điều trần về cái chết của nạn nhân là ông Chi Jingzhong (66 tuổi) đã bắt đầu vào ngày 24/9/2026, với sự tham dự của gia đình cùng các cán bộ điều tra từ Cảnh sát Giao thông và Bộ Nhân lực Singapore (MOM).

Theo hồ sơ điều tra, sự việc xảy ra vào lúc 0h49 ngày 24/2/2025, ngay trước khách sạn The Noble trên đường Jalan Besar. Cảnh sát nhận được tin báo lúc 0h50 cùng ngày.

Trước lúc xảy ra tai nạn, ông Chi đã đón một cặp vợ chồng từ Sân bay Changi. Người chồng ngồi ghế phụ phía trước, người vợ ngồi ghế sau, trong khi hành lý được để ở cả cốp và băng ghế sau. Do nhà của hành khách nằm cạnh khách sạn The Noble nên tài xế đã tấp xe vào trước khách sạn để trả khách.

Khu vực hiện trường. Ảnh: Mothership↵

Một nhân viên khách sạn chứng kiến vụ việc kể lại, sau khi hai hành khách bước xuống, tài xế vừa bước một chân ra ngoài định hỗ trợ dỡ hành lý thì chiếc taxi bất ngờ di chuyển về phía trước. Cánh cửa xe đang mở bung đã va chạm mạnh vào phần đuôi bên trái của một chiếc xe tải đỗ bên đường. Hậu quả là phần đầu và thân trên của tài xế bị kẹt cứng giữa cửa xe và khung cửa khi chiếc xe tiếp tục trôi đi.

Nam hành khách nhớ lại, sau khi bước ra ngoài, anh bất ngờ nhận thấy chiếc taxi vẫn đang di chuyển và đâm vào chiếc xe tải. Anh vội chạy lại giúp đỡ thì bàng hoàng phát hiện tài xế đang bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, anh với tay vào trong xe, gạt cần số từ chế độ lái (D) sang chế độ đỗ (P) để dừng chiếc taxi lại. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến hiện trường, nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng cánh cửa xe taxi đã bị móp méo nghiêm trọng.

Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra nguyên nhân tử vong là do ngạt thở vì chấn thương và chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Đại diện Bộ Nhân lực (MOM) cho biết, ông Chi là một tài xế được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm với 12 năm trong nghề và 42 năm có bằng lái xe.

Vụ tai nạn được khẳng định không xuất phát từ nguyên nhân mệt mỏi hay làm việc quá sức, bởi sự cố xảy ra khi nạn nhân mới bắt đầu ca trực được khoảng một giờ.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do tài xế đã vội vã bước ra khỏi xe mà quên chuyển cần số sang chế độ đỗ (P).

Bên cạnh đó, thông tin tại buổi điều tra cũng làm rõ việc chiếc taxi được trang bị phanh tay điện tử – loại phanh không thể kích hoạt nếu xe chưa dừng hẳn. Dù phần đầu xe hư hỏng nặng khiến nhà chức trách không thể tiến hành thử nghiệm vận hành, nhưng quá trình kiểm tra độc lập không phát hiện bất kỳ vấn đề nào ở hệ thống phanh, hệ thống lái hay các bộ phận liên quan của chiếc xe.

Dự kiến, cán bộ điều tra sẽ tổng hợp các kết quả và công bố kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong trong thời gian tới.