Sự việc xảy ra ngày 19/11 tại tỉnh Suphanburi, Thái Lan.

Ông Woraphot Yingcharoen (63 tuổi) cùng vợ điều hành một tiệm rửa xe. Gia đình ông từng nuôi nhiều mèo nhưng thời gian gần đây, chúng lần lượt biến mất, chỉ còn lại một con.

Nghi ngờ có động vật săn mồi xuất hiện quanh nhà, ông Woraphot quyết định nhốt con mèo cuối cùng vào lồng để đảm bảo an toàn.

Đến sáng 19/11, khi đi vào nhà vệ sinh, người đàn ông bất ngờ phát hiện có vật gì đó chuyển động phía trên đầu. Nhìn kỹ, ông kinh hãi nhận ra một con trăn kích thước lớn đang ẩn mình trên xà nhà, gần khu vực nuôi thú cưng. Ngay sau đó, ông Woraphot đã gọi đội bắt rắn chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Đoạn clip ghi lại quá trình giải cứu cho thấy các nhân viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận con trăn đang cuộn chặt trên xà nhà. Sau một hồi vật lộn, họ đã đưa được con vật xuống sàn và khống chế thành công.

Qua đo đạc, con trăn có chiều dài lên tới 3,6m, nặng gần 18kg. Sau khi bị bắt, nó được đưa đi thả về môi trường tự nhiên, cách xa khu dân cư.

Ông Woraphot cho biết gia đình từng phát hiện rắn bò vào nhà nhưng chưa gặp con nào có kích thước lớn như vậy. Ông nghi ngờ con trăn tìm đến đây để săn mèo và lo rằng nếu không nhốt con mèo cuối cùng vào lồng, thú cưng của mình có thể đã gặp nạn.

Khoảnh khắc đội bắt rắn khống chế con trăn khổng lồ dài 3,6m, nặng gần 18kg đang ẩn náu trên xà nhà

Trăn lưới là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, phân bố rộng rãi tại Đông Nam Á. Ngoài môi trường sống tự nhiên như rừng, đầm lầy và kênh rạch, chúng còn có thể xuất hiện tại các khu đô thị. Con mồi của loài trăn này khá đa dạng, bao gồm chuột, chim, chó và mèo.