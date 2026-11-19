Một sự cố sụt lún mặt đường kinh hoàng tại Brazil khiến một người mẹ đang bế con nhỏ cùng một người đi đường bất ngờ bị nuốt chửng xuống hố sâu khoảng 4,5 mét. May mắn, cả ba nạn nhân đều được giải cứu kịp thời và chỉ bị thương nhẹ.

Theo truyền thông nước ngoài, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 16/11 tại thành phố Sumaré, bang São Paulo, Brazil. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bế con nhỏ bước ra từ một tiệm bánh. Sau đó, cô bất ngờ quay lại phía cửa hàng để trò chuyện với một người đàn ông bên trong.

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, phần vỉa hè dưới chân người phụ nữ bất ngờ sụp xuống. Cả người mẹ, em bé và một người đi bộ ngang qua đều rơi thẳng xuống hố sâu, trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến.

Đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ việc cho thấy một hố sụt khổng lồ, sâu khoảng 4,5 mét. Nhiều người dân nhanh chóng tập trung xung quanh, tìm cách tiếp cận các nạn nhân đang mắc kẹt bên dưới. Bất chấp nguy cơ mặt đất tiếp tục sụt lún, các chủ cửa hàng gần đó đã phối hợp sử dụng dây thừng và thang để tổ chức giải cứu.

Em bé được đưa lên mặt đất đầu tiên, tiếp đến là người mẹ và cuối cùng là người đàn ông đi đường. Đáng chú ý, dù rơi xuống độ sâu đáng kể, cả ba đều may mắn sống sót.

Chủ tiệm bánh Conceicao Aparecida Pereira cho biết bà từng cảm nhận được một rung chấn nhẹ dưới mặt đất ngay trước khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà không nghĩ có điều gì bất thường. Bà mô tả cảm giác ấy giống như một chiếc xe tải vừa chạy ngang qua.

Theo lực lượng chức năng, cả ba nạn nhân đều còn tỉnh táo khi lực lượng cứu hộ có mặt. Người mẹ bị trầy xước ở chân, đặc biệt là vùng đầu gối và bàn chân. Em bé may mắn không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng nhưng vẫn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn. Người đàn ông đi đường cũng chỉ bị thương nhẹ và chủ động rời hiện trường để tìm kiếm sự chăm sóc y tế trước khi lực lượng cứu hỏa đến.

Về nguyên nhân, giới chức địa phương nhận định vụ sụt lún có thể bắt nguồn từ sự cố vỡ một hố ga kiểm tra ngầm sau những trận mưa lớn. Lượng nước gia tăng tại dòng suối chảy bên dưới khu vực vỉa hè được cho là đã làm hư hại kết cấu công trình ngầm, gây xói mòn và dẫn đến tình trạng mặt đất bất ngờ đổ sập.

Sau sự cố, các kỹ sư đã được điều động đến hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời kiểm tra xem tình trạng xói mòn có ảnh hưởng đến kết cấu của tiệm bánh gần đó hay không. Một đoạn đại lộ Avenida da Amizade cũng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.

Vụ việc khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước mức độ nguy hiểm của những hố sụt bất ngờ. Chỉ trong vài giây, một đoạn vỉa hè tưởng chừng bình thường đã biến thành chiếc bẫy khổng lồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng những người vô tình đi ngang qua.