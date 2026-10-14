Vừa bước ra cửa, cô gái liền bắt gặp 'tử thần': Camera an ninh ghi lại những gì?

(Clip ghi lại khoảnh khắc cô gái đối mặt tử thần. Nguồn: Shop núi rừng Tuyên Quang)

Theo camera an ninh ghi lại, cô gái vừa mở cửa bước ra thì dưới chân đã xuất hiện một con rắn. Tuy nhiên, do không quan sát xung quanh nên cô gái không phát hiện ra con rắn dưới chân.

Tiếp đó, con rắn tìm cách bò vào trong nhà, đúng lúc này cô gái cũng quay trở lại trong nhà. Con rắn theo phản xạ liền xông vào cô gái. Lúc này, cô gái mới giật mình, bỏ chạy. Tiếp đó, con rắn, cũng nhanh chóng trườn ra bụi cây gần ngôi nhà.

May mắn, cô gái đã kịp thời chạy thoát và không bị con rắn tấn công. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ này vẫn khiến nhiều người không khỏi thót tim. Chỉ một chút bất cẩn, cô gái có thể đã phải đối mặt với nguy hiểm ngay trước cửa nhà mình.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo đáng chú ý đối với những gia đình sống gần bụi cây, vườn rậm hoặc khu vực có nhiều cây cối. Bởi đây có thể là nơi rắn ẩn nấp, đặc biệt khi môi trường xung quanh ít được phát quang, dọn dẹp.

Để hạn chế nguy cơ rắn bò vào nhà, mọi người nên thường xuyên cắt tỉa cây cối, phát quang bụi rậm, dọn sạch lá khô và các vật dụng chất đống quanh nhà. Những khu vực như góc vườn, lối đi, chân tường và khu vực gần cửa ra vào cũng cần được kiểm tra định kỳ.

Bên cạnh đó, mỗi người nên tập thói quen quan sát kỹ xung quanh trước khi bước ra ngoài, nhất là vào sáng sớm, chiều tối hoặc những nơi thiếu ánh sáng. Nếu phát hiện rắn, tuyệt đối không chủ động tiếp cận hay tìm cách bắt giữ mà nên giữ khoảng cách an toàn và liên hệ lực lượng chuyên trách để được hỗ trợ.