Theo truyền thông Malaysia, nhóm săn bắt cá sấu được cấp phép đã triển khai chiến dịch trên sông Kemena, khu vực Bintulu, bang Sarawak, sau những lo ngại của người dân địa phương.

Để bắt con cá sấu cỡ lớn, nhóm phải xác định nơi con vật thường xuất hiện, bố trí bẫy rồi liên tục theo dõi. Sau khoảng 3 ngày chờ đợi, chiếc bẫy mới phát huy tác dụng.

Cá thể đầu tiên bị khống chế dài tới 5,5 m. Khi được đưa lên bờ, con vật nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thân hình đồ sộ, phần đầu và hàm lớn. Chiều dài của nó vượt xa những người đứng bên cạnh.

Không lâu sau đó, nhóm săn bắt tiếp tục khống chế 1 con cá sấu khác dài khoảng 5,3 m trên cùng dòng sông.

Vừa bắt được "quái thú" dài hơn 5m, nhóm thợ săn tiếp tục phát hiện cá thể khổng lồ thứ 2 khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: ANM↵

Việc 2 cá thể dài hơn 5 m liên tiếp xuất hiện khiến người dân đặc biệt quan tâm. Sông Kemena vẫn được sử dụng cho hoạt động giao thông đường thủy, đánh bắt và sinh hoạt hằng ngày, vì vậy sự hiện diện của những con cá sấu lớn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn.

Theo The Borneo Post, chiến dịch do lực lượng có giấy phép thực hiện. Hoạt động săn bắt diễn ra trong bối cảnh cộng đồng địa phương ngày càng lo lắng khi cá sấu lớn xuất hiện gần khu dân cư và những nơi người dân thường xuyên sử dụng đường sông.

Sarawak có mạng lưới sông ngòi dày đặc, là môi trường phù hợp với cá sấu nước mặn. Loài này có thể sống tại sông, cửa sông và vùng nước lợ, đồng thời đạt kích thước rất lớn khi trưởng thành.

Dù cá sấu vốn không xa lạ trên các hệ thống sông tại Sarawak, những cá thể dài hơn 5 m vẫn được đặc biệt chú ý vì sức mạnh và mức độ nguy hiểm.

Cá sấu trưởng thành không chỉ có trọng lượng lớn mà còn sở hữu chiếc đuôi khỏe cùng lực hàm mạnh. Việc tiếp cận trực tiếp khi không có thiết bị và kinh nghiệm phù hợp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Vì vậy, lực lượng săn bắt phải sử dụng bẫy và theo dõi trong nhiều ngày thay vì tìm cách khống chế trực tiếp. Quá trình xử lý những con vật có kích thước lớn cũng đòi hỏi sự thận trọng cao.

Những năm gần đây, truyền thông Malaysia nhiều lần ghi nhận cá sấu lớn xuất hiện gần khu dân cư hoặc địa điểm đánh bắt. Khi chúng tiến sát nơi con người sinh hoạt, lực lượng chức năng có thể áp dụng biện pháp kiểm soát để hạn chế nguy cơ xung đột.

Sau khi 2 con cá sấu bị bắt, hình ảnh tại hiện trường nhanh chóng lan truyền trên truyền thông địa phương. Việc liên tiếp phát hiện 2 cá thể dài hơn 5 m trong cùng 1 chiến dịch ngắn được xem là trường hợp hiếm gặp.

Với người dân sống quanh sông Kemena, việc khống chế những con cá sấu lớn giúp giảm phần nào nỗi lo trước mắt. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của 2 cá thể cũng làm dấy lên câu hỏi liệu dưới dòng sông này còn những con vật có kích thước tương tự hay không.