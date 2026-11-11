Vừa báo tin mang thai, Soyeon (T-ARA) khoe món quà đặc biệt từ chồng kém 9 tuổi

Niềm vui chuẩn bị làm mẹ của Soyeon được nối dài bằng những món quà nhỏ từ chồng. Mới đây, thành viên T-ARA đăng tải hình ảnh Jo Yu Min trở về nhà cùng một bó hoa lớn, kèm lời nhắn: "Món quà của Yumin sau chuyến thi đấu xa nhà".

Điều khiến nữ ca sĩ đặc biệt thích thú không chỉ là món quà mà còn nằm ở sự tinh tế của chồng. Soyeon tiết lộ đây là lần đầu cô nhận hoa từ Jo Yu Min tại Tokyo. Cô cũng dành lời khen cho việc anh luôn lựa chọn những loài hoa đúng với sở thích của mình.

Nữ ca sĩ đặc biệt thích thú với sự tinh tế của chồng.

"Bó hoa đầu tiên nhận được từ Yumin ở Tokyo. Anh ấy vẫn luôn nhất quán trong việc lựa chọn theo sở thích của tôi...", Soyeon chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận hoa diễn ra không lâu sau khi Soyeon thông báo mang thai con đầu lòng. Ngày 1/11, đúng dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn, nữ ca sĩ chia sẻ tin vui với người hâm mộ và cho biết em bé của hai vợ chồng sẽ sớm chào đời.

Nữ ca sĩ chuẩn bị đón em bé đầu lòng sau 4 năm kết hôn

Thông báo này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trong bài đăng, Soyeon không giấu được sự hồi hộp khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Cô còn hài hước kể về những thay đổi trong thời gian mang thai, từ việc tăng cân, bụng ngày càng lớn đến chuyện di chuyển chậm chạp hơn trước.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ Jo Yu Min đã phải cố gắng giữ kín niềm vui suốt nhiều tháng. Theo lời vợ, nam cầu thủ rất muốn chia sẻ tin tức với mọi người nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến thời điểm thích hợp. Soyeon gọi chồng là "ông bố quyền lực đáng yêu" và bày tỏ sự mong chờ ngày con chào đời.

Soyeon sinh năm 1987, ra mắt cùng nhóm nhạc T-ARA vào năm 2009. Trong thời gian hoạt động, cô cùng các thành viên ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, góp phần đưa tên tuổi nhóm đến gần hơn với công chúng.

Năm 2022, nữ ca sĩ kết hôn với cầu thủ bóng đá Jo Yu Min, kém cô 9 tuổi. Sau 4 năm chung sống, cả hai chuẩn bị đón con đầu lòng. Những chia sẻ gần đây của Soyeon cho thấy cô đang tận hưởng khoảng thời gian đặc biệt này, từ niềm vui được chồng quan tâm đến sự háo hức trước ngày gia đình có thêm thành viên mới.

Ảnh: Tổng hợp