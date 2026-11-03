Vua Anh Charles gây sốt với khoảnh khắc 'dầm mưa' ở Caribe

Đài NBC ngày 2/11 đưa tin Vua Charles và Hoàng hậu Camilla mới đây đã bất ngờ gặp phải một trận mưa lớn khi tham dự lễ diễu hành kỷ niệm 45 năm ngày độc lập của Antigua và Barbuda. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến công du vùng Caribe của Hoàng gia Anh.

Ngay sau khi vợ chồng Vua Charles bước đến khu vực diễn ra lễ diễu hành, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến cả hai ướt sũng. Hoàng hậu Camilla, 79 tuổi, nhanh chóng được đưa cho một chiếc ô trong suốt và bắt đầu rời khỏi sân để tìm nơi trú mưa.

Khoảnh khắc Vua Charles dầm mưa trong khi Hoàng hậu Camilla bước đi với một chiếc ô. Video: NBC

Trong khi đó, Vua Charles, 77 tuổi, vẫn đứng dưới mưa. Khi nhận thấy vợ mình đang rời đi với chiếc ô, nhà vua tỏ rõ vẻ sốt ruột và giơ hai tay lên. Ông liên tục vẫy gọi các trợ lý, nhiều lần yêu cầu đưa ô cho mình trước khi quay trở lại lễ đài. Nhà vua nhận được một chiếc ô khoảng vài phút sau đó, rồi bước xuống khỏi lễ đài và tham gia hoạt động duyệt đội hình binh sĩ.

Sau khi mưa tạnh, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã cười đùa về sự cố này khi theo dõi buổi lễ. "Tôi nghĩ bộ vest của mình sắp mọc ra rau cải rồi", Vua Charles hóm hỉnh nói trong đoạn video được Hoàng gia Anh đăng tải trên kênh Instagram.

Theo giới quan sát, dù chuyến công du của vợ chồng Vua Charles tới vùng Caribe vốn bị "phủ bóng" bởi nhiều vấn đề. Tuy vậy, hình ảnh vị quân vương dầm mưa lại trở thành chủ đề thu hút toàn bộ sự chú ý của dư luận.