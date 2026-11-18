Ngày 18/11, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện nội soi lấy mảnh xương vịt sắc nhọn cắm sâu vào thực quản của người phụ nữ 60 tuổi.

Trong bữa cơm, khi vừa ăn vừa nói chuyện, người phụ nữ không may nuốt phải mảnh xương vịt khá lớn. Bà cảm thấy vùng cổ họng bị vướng và đau nhói mỗi khi nuốt. Cảm giác đau tăng lên nên bà được người nhà đưa đến bệnh viện khám.

Qua thăm khám và thực hiện nội soi, các bác sĩ phát hiện một mảnh xương vịt cứng, sắc nhọn, kích thước khoảng 3x1,5 cm đang cắm sâu vào niêm mạc thực quản của người bệnh. Đáng chú ý, vị trí dị vật mắc kẹt nằm tại đoạn hẹp sinh lý của thực quản - đây là khu vực có giải phẫu phức tạp, khó tiếp cận.

Mảnh xương vịt cắm sâu vào thực quản bệnh nhân. (Video: BVCC)

BSCKII Nguyễn Thị Phương, Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp cho biết, nếu dị vật di chuyển hoặc không được lấy ra kịp thời, các ngạnh xương sắc nhọn có thể đâm thủng thành thực quản, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân sau đó được chỉ định nội soi can thiệp để gắp dị vật ra ngoài.

BS Phương khuyến cáo, thói quen vừa ăn vừa trò chuyện, ăn vội vàng có thể gây ra tình trạng hóc dị vật. So với xương cá, các loại xương gia cầm như xương gà, vịt có cấu trúc đặc, cứng và thường vỡ thành nhiều mảnh có cạnh sắc nhọn.

“Khi đi vào đường tiêu hóa, dị vật này dễ dàng làm rách niêm mạc, gây viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe. Nếu người bệnh chủ quan để lâu, xương sẽ ngày càng cắm sâu, đâm thủng thực quản. Điều này gây viêm trung thất, nhiễm trùng lan rộng, đe dọa đến tính mạng”, bác sĩ Phương cảnh báo.

Các bác sĩ thực hiện thủ thuật gắp dị vật ra khỏi thực quản người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Khi hóc dị vật, người dân không nên áp dụng mẹo dân gian như nuốt cơm nóng, rau, chuối, uống nhiều nước hay dùng tay móc họng để cố đẩy xương xuống. Những hành động này vô tình tạo áp lực đè lên mảnh xương, khiến dị vật cắm sâu hơn hoặc làm rách rộng niêm mạc.

Xương gia cầm cứng không thể tự tiêu hủy, nên nếu thấy vướng họng, đau khi nuốt, chảy nhiều nước bọt hoặc đau tức vùng ngực sau bữa ăn thì người dân nên đến bệnh viện khám.

Bên cạnh đó, người dân nên tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế việc vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Nhóm đối tượng người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người đang đeo răng giả cần lọc kỹ xương trước khi ăn để phòng hóc dị vật.