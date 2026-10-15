Vừa an táng 731 hài cốt liệt sĩ, TP.HCM phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 15.10, thông về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, triển khai nhiệm vụ đợt 2, các lực lượng tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 15.10, lực lượng làm nhiệm vụ triển khai đợt 2 công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả trong ngày 15.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Đây cũng là ngày đầu tiên triển khai đợt 2 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày 15.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo

Trong đợt 1 triển khai nhiệm vụ, TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Lễ truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vừa diễn ra ngày 14.10.

Như vậy, tính đến hết ngày 15.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

TP.HCM đã quy tập được 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.