Vừa ăn no đã đi bộ cho 'tiêu cơm' - sai lầm nhiều người mắc

Mỗi lần ăn xong tôi thường đi bộ để tiêu cơm. Xin bác sĩ tư vấn việc này có hại gì không, có gây ra hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản không? Xin cảm ơn! (Võ Thị Nguyệt Sâm - 51 tuổi, TPHCM).

BS.CKI Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Sau bữa ăn, hệ tiêu hóa tăng cường hoạt động để co bóp, tiết dịch và hấp thu chất dinh dưỡng. Nếu bạn vận động mạnh ngay lúc này, cơ bắp cần thêm oxy và máu để hoạt động, khiến cơ thể phải điều chỉnh việc phân phối máu giữa các cơ quan.

Với người khỏe mạnh, đi bộ nhẹ nhàng sau ăn thường không gây vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, vận động với cường độ cao khi vừa ăn quá no có thể khiến cơ thể khó chịu, gây đầy bụng, đau tức vùng thượng vị, buồn nôn hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược ở người dễ mắc tình trạng này.

Đi bộ sau ăn không giúp bạn tiêu cơm nhanh. Ảnh: Freepik.

Người trung niên, cao tuổi hoặc mắc bệnh tim mạch cần thận trọng hơn khi lựa chọn thời điểm và cường độ vận động. Khi gắng sức, tim phải tăng hoạt động để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Với người mắc bệnh mạch vành hoặc có bệnh tim chưa được kiểm soát tốt, vận động quá sức có thể làm đau ngực, khó thở hoặc chóng mặt.

Thời tiết nắng nóng cũng tăng áp lực cho cơ thể. Khi đi bộ ngoài trời, cơ thể phải tăng thải nhiệt qua da và tiết mồ hôi. Nếu vận động lâu hoặc gắng sức trong điều kiện nóng bức, người tập có thể mất nước, kiệt sức vì nóng, thậm chí bị sốc nhiệt. Nguy cơ cao hơn ở người lớn tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng một số loại thuốc ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt.

Vì vậy, quan niệm cứ ăn no là phải đi bộ ngay để “tiêu cơm” không hoàn toàn chính xác. Kiểm soát cân nặng và đường huyết phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe, chứ không chỉ vào việc đi bộ ngay sau bữa ăn.

Trong khoảng thời gian đầu sau bữa ăn, nhất là khi vừa ăn no, bạn nên ưu tiên nghỉ ngơi thoải mái, tránh vận động gắng sức. Bạn có thể ngồi trên ghế, giữ tư thế thẳng lưng hoặc đi lại chậm rãi trong nhà nếu cảm thấy dễ chịu.

Người cao tuổi có thể thực hiện các động tác co duỗi tay chân nhẹ nhàng khi ngồi. Người dân không nên nằm ngay sau ăn, đặc biệt với người thường xuyên bị trào ngược dạ dày - thực quản.

Nếu muốn đi bộ tập thể dục, bạn nên lựa chọn thời điểm phù hợp với lượng thức ăn đã dùng và tình trạng sức khỏe. Sau một bữa ăn lớn, có thể chờ khoảng 1-2 giờ trước khi vận động với cường độ cao; thời gian này cần điều chỉnh tùy từng người. Nếu chỉ đi bộ chậm, quãng ngắn sau ăn, người khỏe mạnh thường không cần kiêng tuyệt đối.