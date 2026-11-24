Mang thông điệp "Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông", chương trình khai thác những chất liệu văn hóa truyền thống để kiến tạo một không gian thưởng thức nghệ thuật đa giác quan, nơi khán giả không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Chương trình "Vũ yến Thăng Long" sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) ngày 3/12. Được biết, LOALOA Show phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội thực hiện.

Trong 120 phút, chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn được kết nối trong cùng một mạch kể. Âm nhạc, chuyển động, hình ảnh sân khấu và hương vị ẩm thực từ nhiều vùng miền hòa quyện, tạo nên những lát cắt về đời sống văn hóa người Việt. Khán giả còn có thể khoác lên mình những bộ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hay trang phục của các dân tộc để hòa mình vào không khí yến tiệc giữa lòng Hoàng thành.

Đáng chú ý, sân khấu "Trời tròn đất vuông" được lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa và không gian diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng. Với thiết kế 360 độ có khả năng xoay tròn, hệ thống bàn tiệc bố trí bao quanh, sân khấu thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tái hiện tinh thần quây quần, sum họp trong văn hóa cộng đồng bằng hình thức biểu diễn hiện đại.

Thay vì phục dựng nguyên trạng các hình thức văn hóa truyền thống, ê kíp sáng tạo lựa chọn cách chuyển hóa những chất liệu sẵn có thành trải nghiệm mới, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng hôm nay.

Ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, chia sẻ: "Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến".

Việc lựa chọn Hoàng thành Thăng Long, không gian thuộc Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh năm 2010, cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho sản phẩm, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng giá trị trải nghiệm tại điểm đến. "Vũ yến Thăng Long" gợi mở hướng phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, trang phục truyền thống và du lịch.

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu hai chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm "Việt Nam bừng sáng" và "Đan di sản, chạm cảm xúc". Sự tiếp nối này cho thấy định hướng phát triển mô hình nghệ thuật kết hợp ẩm thực và du lịch trên nền tảng chất liệu văn hóa bản địa.

Ông Phạm Đình Trung cho biết: "Đây cũng là cách chương trình kỳ vọng góp một phần nhỏ vào dòng chảy chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam: đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế".