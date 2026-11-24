Nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực được kết nối trong hành trình trải nghiệm văn hóa của LOALOA Show. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 3/12 tới, LOALOA Show sẽ công diễn chương trình “Vũ Yến Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Mang thông điệp “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”, chương trình hướng tới giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam bằng hình thức sáng tạo đương đại, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, chương trình lựa chọn không gian Hoàng thành Thăng Long, thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2010, làm bối cảnh cho hành trình kết nối nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Khi nghệ thuật và ẩm thực cùng kể chuyện di sản

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và đời sống văn hóa người Việt, “Vũ Yến Thăng Long” được xây dựng thành hành trình thưởng thức kéo dài 120 phút. Chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn được kết nối theo diễn tiến nội dung, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị.

Thay vì tách biệt hoạt động biểu diễn và dùng bữa, chương trình đưa hai yếu tố này vào cùng một mạch kể. Thực đơn mở ra hành trình khám phá hương vị từ nhiều vùng miền, trong đó mỗi món ăn tiếp nối các tiết mục biểu diễn, góp phần truyền tải câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Nguyên liệu bản địa được kết hợp với kỹ thuật chế biến, trình bày đương đại, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa có nét sáng tạo mới.

Các chất liệu văn hóa Việt Nam được thể hiện qua âm nhạc, chuyển động và hình ảnh sân khấu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khán giả còn có cơ hội hóa thân thông qua dịch vụ cho thuê cổ phục và trang phục truyền thống. Từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc, người tham dự có thể lựa chọn trang phục phù hợp để hòa mình vào không khí yến tiệc. Hoạt động này đưa trải nghiệm văn hóa vượt ra ngoài việc quan sát, thưởng thức thông thường.

Một điểm nhấn khác là sân khấu “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Hình tròn gợi nhắc sự trọn vẹn, tinh thần quây quần, sum họp và những hình thức diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng, nơi nghệ sĩ và khán giả gần gũi trong không gian sinh hoạt cộng đồng.

Từ cảm hứng đó, LOALOA Show thiết kế khán phòng với hệ thống bàn tiệc bố trí bao quanh sân khấu 360 độ. Đặc biệt, sân khấu có khả năng xoay tròn, tạo nên những góc nhìn linh hoạt và tăng tính tương tác giữa nghệ sĩ với người thưởng thức. Khán giả vừa theo dõi các tiết mục từ nhiều góc độ, vừa tận hưởng yến tiệc trong suốt chương trình.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết: “Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến”.

Gợi mở hướng phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng được chú trọng, việc khai thác chất liệu truyền thống để phát triển sản phẩm nghệ thuật, du lịch đang mở ra những cơ hội mới. Không chỉ dừng ở hoạt động bảo tồn, di sản còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các hình thức sáng tạo phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Với “Vũ Yến Thăng Long”, chất liệu văn hóa từ nhiều vùng miền được chuyển tải qua âm nhạc, chuyển động, trang phục và hình ảnh sân khấu. Những yếu tố truyền thống không được tái hiện nguyên trạng mà được tiếp cận bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, hướng tới tạo sự gần gũi với khán giả trong nước và khả năng tiếp cận thuận lợi hơn đối với du khách quốc tế.

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu hai chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm “Việt Nam Bừng Sáng” và “Đan Di Sản, Chạm Cảm Xúc”. Với “Vũ Yến Thăng Long”, chương trình tiếp tục phát triển mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, đồng thời khai thác những đặc trưng văn hóa gắn với không gian lịch sử của Thủ đô.

Theo ông Phạm Đình Trung, chương trình kỳ vọng đóng góp một phần vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm trong không gian di sản cũng đặt ra yêu cầu hài hòa giữa sáng tạo và bảo tồn, giữa khai thác giá trị văn hóa với trách nhiệm gìn giữ di tích. Đây là yếu tố cần được quan tâm khi những mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch ngày càng đa dạng.

Từ “Vũ Yến Thăng Long”, có thể thấy tiềm năng hình thành những sản phẩm văn hóa gắn với đặc trưng điểm đến, nơi di sản không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được cảm nhận qua nhiều hình thức trải nghiệm, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của du lịch văn hóa Việt Nam.