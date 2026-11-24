Với thời lượng 100 phút, chương trình kết nối 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong một hành trình trải nghiệm xuyên suốt.

Âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị được sắp đặt đan xen, gợi mở những sắc thái văn hóa từ nhiều vùng miền.

Qua đó, khán giả có thể khám phá câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng nhiều giác quan, trong không gian di sản Hoàng thành Thăng Long.

Show diễn “Vũ yến Thăng Long” dự kiến ra mắt vào tháng 12.2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Điểm đáng chú ý của dự án Vũ yến Thăng Long là cách tiếp cận văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Thay vì giới thiệu riêng lẻ từng loại hình nghệ thuật hay giá trị di sản, chương trình đặt nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và không gian di sản trong một chỉnh thể trải nghiệm.

Tại Hoàng thành Thăng Long - nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa của kinh đô xưa, khán giả có cơ hội thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, khám phá hương vị ẩm thực và cảm nhận câu chuyện văn hóa Việt qua nhiều hình thức khác nhau.

Cách kết nối này mở ra hướng khai thác mới đối với di sản. Không gian di tích trở thành một phần của sản phẩm, tạo bối cảnh để các chất liệu văn hóa được tái hiện và tiếp cận gần gũi hơn với công chúng. Ẩm thực góp thêm chiều sâu trải nghiệm, nghệ thuật biểu diễn tạo sức hấp dẫn, còn di sản đem đến bản sắc và câu chuyện riêng cho chương trình.

Sự kết hợp giữa các yếu tố ấy góp phần mở rộng cách công chúng, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế, khám phá văn hóa Việt Nam.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, những dự án như Vũ yến Thăng Long cho thấy tiềm năng chuyển hóa nguồn lực văn hóa bản địa thành sản phẩm sáng tạo có giá trị trải nghiệm và khả năng tiếp cận thị trường.

Đây cũng là hướng đi cần được quan tâm: gắn bảo tồn, phát huy di sản với hoạt động sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tạo thêm giá trị kinh tế từ văn hóa.