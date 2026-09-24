Vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên ở Hồng Vân, 5 người đến Công an đầu thú

Rạng sáng 14/9/2026, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên gồm 10 người.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm gồm 6 người, trong đó có N.B.T (SN 1993, trú xã Hồng Vân) cùng một số người trú tại xã Chương Dương. Nhóm còn lại gồm 4 thanh niên cùng trú tại xã Hồng Vân.

Từ mâu thuẫn, hai bên xảy ra xô xát, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Vụ việc khiến N.B.T bị thương ở vùng đầu, tay và chân; B.V.C bị thương ở hai bàn tay và bàn chân, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu; N.V.B bị thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Đến ngày 16/9, 5 người gồm N.V.B, B.V.N, B.V.C, B.V.H và P.D.K đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng. N.B.T hiện vẫn đang điều trị thương tích.

Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.