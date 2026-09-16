Vụ xe Lexus dừng trên cao tốc gây tai nạn: Chuyển hồ sơ cho công an thụ lý

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 15/9, tại tại Km201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, một ô tô Lexus mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển phía trước một ôtô con và có hành vi lạng lách, đánh võng. Sau đó, tài xế Lexus bất ngờ dừng xe tại làn sát dải phân cách giữa, khiến ô tô phía sau phải dừng theo.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 15/9. Ảnh: Cục CSGT

Đúng thời điểm này, một xe khách biển kiểm soát Thanh Hóa chạy theo hướng Hà Nội - Ninh Bình không kịp xử lý, tông mạnh vào phía sau ô tô con.

Vụ va chạm khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn và tầm nhìn bị hạn chế.

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT cho biết đã bàn giao hồ sơ và các phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên TP. Hà Nội để thụ lý.

Theo Cục CSGT, vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự và đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.