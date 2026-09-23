Vụ xe khách va chạm liên hoàn ở Gia Lai: Sức khoẻ người bị thương hiện ra sao?

Ngày 23/9, trao đổi với Báo Xây dựng, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn.

Vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, trong số 4 bệnh nhân được tiếp nhận điều trị, có 3 người trong một gia đình, đó là 3 mẹ con, gồm: chị Nguyễn Thị S (SN 1994), Nguyễn Ngọc Khánh L (SN 2021) và Nguyễn Ngọc Gia H (SN 2025, cùng trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Trong số này, chị S bị gãy xương dưới chày cổ chân. Còn lại hai cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Trường hợp bị nặng nhất là chị Võ Thị X (SN 1998, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) bị đa chấn thương gồm chấn thương vùng bụng, gối, cột sống ngực, thắt lưng, gãy xương ngồi, xương mu...

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai cho biết, ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, đơn vị tiến hành các phương phám, cấp cứu, chụp CT, X-Quang...Trong số này có trường hợp chị X bị nặng hơn.

Hiện bệnh viện đang tiến hành điều trị cho nạn nhân và tiếp tục theo dõi. Các trường hợp còn lại cơ bản đang được điều trị tại bệnh viện, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đó, một vụ TNGT xảy ra tại nút giao QL1 - quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 77F-005.42 của nhà xe Bảy Tàu, do ông Nguyễn Văn Chí (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 77P2-0443 do ông Nguyễn Đình Phùng (SN 1963, trú phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, tài xế xe khách đánh lái, tông vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.50 đang đậu gần đó, rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao.

Lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc xác nhận, vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương. Danh tính các nạn nhân đang được xác định.