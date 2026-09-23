Vụ xe khách va chạm liên hoàn ở Gia Lai: Mẹ ôm chặt con gái chờ cứu

Ôm chặt con nhỏ, xót xa nghe con gái lớn khóc ngất

Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chị N.T.S (SN 1994, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết hoảng loạn sau nhiều giờ xảy ra vụ tai nạn xe khách.

Xe khách hư hỏng bị lật khiến nhiều nạn nhân bị đè, mắc kẹt bên trong.

Chị S kể lại, chị và hai con là N.N.K.L (SN 2021) và N.N.G.H (SN 2025) đón xe khách từ TP.HCM về nhà tại thôn Bình Long, xã Phù Mỹ, Gia Lai. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc gần sáng, trên xe hành khách đa số đều đã ngủ do quãng đường di chuyển dài. Chị cũng mệt nên ôm con nhỏ là cháu H ngủ thiếp đi. Khi xe chao đảo, chị hoảng hốt mở mắt ra thì xe bị lật ngay lập tức, chị chẳng kịp làm gì khác.

"Tôi ôm con nhỏ vào lòng nên may mắn con không bị gì. Khi xe bị lật, chân tôi bị gãy không động đậy gì được, chỉ biết ôm con nằm đó. Đứa con lớn nằm giường khác cũng bị đè lên. Tôi nghe tiếng con khóc ré lên nhưng không thể giúp được gì, rất xót xa. Sau đó, tài xế và một số người đưa tôi và các con ra khỏi xe, đến bệnh viện cấp cứu", chị S bàng hoàng nhớ lại.

Theo chị S, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc, không ai kịp phản ứng. Đến lúc xe lao qua đường, lật xuống mới biết xe bị tai nạn. Lúc đó chỉ chờ người cứu ra đưa đi cấp cứu. Đưa đến bệnh viện, chị S được xác định bị gãy chân.

Tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, cháu L - con gái chị S cũng liên tục khóc và hoảng loạn. Sau khi kiểm tra, cháu L được các bác sĩ tiến hành mổ để gắp một số mảnh kính, kim loại ghim vào người sau vụ tai nạn. Cháu H cũng bị thương ngoài da.

Theo bệnh viện, một nạn nhân khác là chị V.T.C (SN 1998, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) bị chấn thương cột sống, gãy xương đang được các bác sĩ khám, điều trị. Các trường hợp đều được theo dõi kỹ lưỡng.

Tài xế xe khách không chú ý quan sát

Chiều 23/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo về vụ TNGT xảy ra tại phường An Nhơn Bắc vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 4h ngày 23/9, tại ngã tư Gò Găng (nút giao QL1 và quốc lộ 19B) thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc, xe khách 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu (loại xe giường nằm 24 phòng, trên xe có 16 hành khách) do N.V.C (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn) điều khiển, di chuyển hướng Nam - Bắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Khi đến vị trí trên đã va chạm với xe máy 77F2-0443 do N.Đ.P (SN 1963, trú phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông - Tây. Sau đó tiếp tục va chạm với xe taxi 60E-006.xx do L.V.T (SN 2005, trú xã An Lương) điều khiển, đang đỗ bên đường, sau đó xe khách lật ngang.

Hậu quả, ông N.Đ.P người điều khiển xe máy và bà B.T.X (SN 1966, trú thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam) - hành khách trên xe khách bị thương, đưa đi cấp cứu. Đến 7h cùng ngày (23/9), ông P tử vong. Bà X cũng tử vong sau đó tại Trung tâm Y tế An Nhơn. Vụ tai nạn cũng khiến 3 phương tiện liên quan hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 95 triệu đồng.

Xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu do tài xế xe khách N.V.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn.

Kết quả kiểm tra tài xế xe khách và tài xế taxi không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Ông N.Đ.P không có nồng độ cồn.