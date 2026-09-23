Vụ xe khách va chạm liên hoàn ở Gia Lai: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý ra sao?

Liên quan đến vụ xe khách va chạm liên hoàn với xe máy, xe ô tô con trên tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai sáng 23/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu máu, nước tiểu đối với tài xế xe khách, xe máy để kiểm tra, phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma tuý, bước đầu test nhanh các bên đều âm tính. Trong đó, lái xe khách là N.V.C, người điều khiển xe máy là ông N.Đ.P đều cho kết quả âm tính với nồng độ cồn, ma tuý.

Theo clip ghi lại vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách 77F-005.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến ngã tư Gò Găng - giao nhau giữa QL1 và 19B qua phường An Nhơn Bắc thì va chạm xe máy lưu thông hướng Đông - Tây do ông N.Đ.P điều khiển, sau đó tông vào ô tô con đỗ bên đường rồi lật nghiêng.

Về nhiều ý kiến cho rằng xe khách lưu thông với tốc độ cao, thời điểm này địa bàn có mưa, đường trơn, dẫn đến vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hộp đen của phương tiện cũng đã được cơ quan điều tra thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Tốc độ của phương tiện sẽ được kiểm tra để tìm nguyên nhân vụ tai nạn, hiện chưa có kết luận.

Clip thời điểm xảy ra vụ tai nạn:

Clip vụ tai nạn

Cũng theo cơ quan chức năng, hiện đã xác định danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên. Đó là ông N.Đ.P ( SN 1963, trú phường An Nhơn Bắc) - là người điều khiển xe mô tô 77P2-04xx) và bà B.T.X (SN 1966, trú tại xã Phù Mỹ, Gia Lai) - là hành khách trên xe ô tô khách 77F-005.xx.

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 23/9, ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu, do ông N.V.C (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn) điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực ngã tư Gò Găng đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 77P2-04xx do ông N.Đ.P (SN 1963, trú phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi biển kiểm soát 60E-006.xx đang đậu gần đó, rồi lật trên vòng xuyến tại nút giao. Vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.